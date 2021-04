El Toronto FC, con bajas importantes, buscará el pase a los cuartos

En la imagen, el atacante Jozy Altidore del Toronto FC. EFE/Stephen Brashear/Archivo

Kissimmee (Florida, EE.UU.), 13 abr (EFE).- El Toronto, con la incógnita de delantero internacional estadounidense Jozy Altidore, buscará este miércoles un boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el León, campeón de la Liga MX.

El empate (1-1) que el equipo canadiense sacó en el partido de ida lo puso ante la oportunidad de dar la gran sorpresa del torneo.

Pero el técnico del Toronto, Chris Armas, se ha encontrado con el problema de las lesiones, la última la de Altidore, que no ha podido entrenarse en los últimos días con el equipo tras someterse a varios exámenes de resonancia magnética después de lesionarse en el partido de ida.

Armas no ha querido especular sobre la presencia de Altidore para el partido, pero ha trabajado con esa posibilidad de cara al encuentro que se jugará en el Osceola Heritage Park, de Kissimmee (Florida).

Las restricciones en Canadá por la pandemia del coronavirus no permite a los equipos que militan en la Liga Profesional de Fútbol (MLD) de Estados Unidos competir en sus sedes.

Ese podría ser el factor que aproveche el equipo campeón del fútbol mexicano, que dirige Ignacio Ambriz, que además llega con la buena noticia de tener disponible al capitán Luis Montes, quien no pudo jugar en el partido de ida.

Aunque el gol del empate del Toronto fue marcado por el defensa colombiano Andrés Mosquera en propia meta, Ambriz reconoció que su equipo debió hacer mejor fútbol en ataque y ese es el objetivo que tiene para el partido de vuelta.

"Tendríamos que haber llegado con ventaja en el marcador, pero ahora la realidad es que debemos buscar la clasificación en el vuelta fuera de nuestro campo y es lo que vamos a intentar conseguir", declaró Ambriz. "La vuelta de Montes es una muy buena noticia para nosotros", añadió.

En el equipo canadiense, la participación del veterano centrocampista internacional Michael Bradley será decisiva en el juego y rendimiento de un Toronto plagado de incógnitas por lesión de jugadores clave como el español Alejandro Pozuelo, Jonathan Osorio, Chris Mavinga, Quentin Westberg, Nick DeLeon y Justin Morrow, que no disputaron el partido de ida.

- Alineaciones probables:

Toronto: Alex Bono; Auro Junior, Omar González, Eriq Zavaleta, Richie Laryea; Ralph Priso, Michael Bradley, Jacob Shaffelburg, Noble Okello, Griffin Dorsey y Jozy Altidore.

Entrenador: Chris Armas

León: Rodolfo Cota; José Ramírez, Jaine Barreiro, Andrés Mosquera, William Tesillo; Fernando Navarro, Luis Montes, Jean Meneses; Ángel Mena, Joel Campbell y Víctor Dávila.

Entrenador: Ignacio Ambriz.

Arbitro: Por designar.

Estadio: Osceola Heritage Park. Kissimmee (Florida, EE.UU.).

Hora: 18:00 (Hora del Este, 22:00 gmt).