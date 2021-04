El Pequeño Nicolás, aterrorizado tras su último altercado: "Tengo miedo de ir solo por la calle"

12/04/2021 Francisco Nicolás Gómez Iglesias, muy recuperado tras su último atercado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Amigo de Froilán, Francisco Nicolás le ha defendido tras las críticas recibidas por viajar a Marbella en Semana Santa incumpliendo las restricciones de movilidad por la pandemia



MADRID, 13 (CHANCE)



Reconociendo que vive con miedo desde el altercado que sufrió en plena noche con un grupo de jóvenes que le agredieron por no querer hacerse una fotografía, el pequeño Nicolás ha reaparecido públicamente con una clara petición a la prensa: discreción y sobre todo que se contrasten las informaciones que se dan sobre él, pero también sobre algunos de sus amigos. Intentando evitar las preguntas por todos los medios a la salida de un conocido restaurante de la capital, finalmente Francisco Nicolás Gómez Iglesias nos ha contado cuál es la complicada situación que está viviendo en estos momentos.



- CHANCE: ¿Qué te parece que Froilán se salte el confinamiento?



- PEQUEÑO NICOLÁS: Eso lo sabéis vosotros. ¿Lo sabéis por qué?



- CH: Se fue a Marbella.



- PEQUEÑO NICOLÁS: Sabéis si se ha saltado el confinamiento, igual se fue antes. ¿No? Los medios, a lo mejor también tenemos que comprobar las cosas.



- CH: Eso te digo, tú desmientes que se haya saltado el confinamiento.



- PEQUEÑO NICOLÁS: No desmiento, solo digo que hay que confirmar todo lo que salga, muchas veces hay información que no contrastamos como lo que me pasa a mí y tenemos que tratar con fake news que entiendo que existan pero que seguimos teniendo que intentar contrastar.



- CH: ¿Hay un ataque injusto a la Casa Real?



- PEQUEÑO NICOLÁS: No, pero mirar lo que estoy viviendo, voy a cenar a un restaurante, intento pasar desapercibido, intento tener una vida tranquila y no puedo.



- CH: Entenderás que quieras o no siempre serás un personaje conocido e interesas a la gente.



- PEQUEÑO NICOLÁS: Ya, ¿yo quise ser conocido? Estuve 40 días en una casa oculto.



- CH: ¿Lo has pasado mal?



- PEQUEÑO NICOLÁS: Lo sigo pasando y os estoy escuchando a la prensa, estoy aquí, me podría haber metido en el taxi. No es que tenga maldad hacia la prensa ni ninguna animadversión simplemente quiero estar tranquilo os agradezco a todos, sé que estáis trabajando, sé que estáis trabajando todos y es vuestro trabajo, pero estoy tranquilo



- CH: ¿Cómo va la nariz?



- PEQUEÑO NICOLÁS: Me duele, respiro mal, no estoy bien, tengo miedo, tengo que tener gente que me acompañe a los sitios, evidentemente el circulo mediático no ayuda a que tenga una vida tranquila. Cuando te siguen personas por todos lados*



- CH: También eres muy querido.



- PEQUEÑO NICOLÁS: ¿Sí? Ojalá. Van a pasar siete años de todo esto, estoy ahora mismo respondiendo con tranquilidad, pero hay que entender que bueno, voy a hacer años y que llevo desde los 19 o 20 años con todo esto.



- CH: Si tú hablaras qué pasaría en este país.



- PEQUEÑO NICOLÁS: Lo que yo quiero es vivir, no sobrevivir. Ahí me quedo.