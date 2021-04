El Newell's de Germán Burgos gana su primer partido después de tres empates

Germán "el Mono" Burgos, entrenador de Newell's Old Boys. EFE/ Franco Trovato Fuoco/Archivo

Buenos Aires, 12 abr (EFE).- El Newell's Old Boys que dirige Germán Burgos venció este lunes por 3-1 a Lanús en el cierre de la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y 'el Mono' consiguió así su primera victoria como entrenador del conjunto rosarino tras haber empatado los tres partidos anteriores.

El delantero de 40 años José Sand adelantó a Lanús en el marcador, pero la Lepra se recuperó con un gol de Jonathan Cristaldo y dos de Jerónimo Cacciabue.

Newell's Old Boys anotó el último tanto a 17 minutos del final del partido, cuando Lanús jugaba con diez por la expulsión de Tomás Belmonte.

Esta no solo fue la primera victoria de Burgos en cuatro encuentros, sino el primer triunfo del equipo rosarino desde que empezó el torneo.

Newell's quedó decimoprimero de la Zona B con siete puntos, delante de Patronato (seis unidades) y Sarmiento (siete) y a seis tantos de Boca Juniors, que es cuarto y ocupa la última plaza clasificatoria para los cuartos de final.

El recién ascendido Sarmiento cayó este lunes por 3-0 ante Huracán, que quedó séptimo con doce puntos, con dos goles de Juan Garro y uno de Francisco Ramírez.

El líder de la Zona A es Vélez Sarsfield con 19 puntos, seguido por Lanús con 16, Unión con 14 y Boca Juniors con 13.

Vélez, dirigido por Mauricio Pellegrino, perdió este lunes por 2-0 ante Atlético Tucumán con goles de Óscar Benítez y Augusto Lotti.

Los tucumanos quedaron novenos con 12 puntos.

LA ZONA A

Colón de Santa Fe lidera la Zona A con 20 puntos pese a perder su invicto ante River Plate, ahora escolta con 15 unidades.

El Millonario se impuso por 3-2 y es escolta gracias a la diferencia de gol (+8).

Estudiantes de La Plata (+5) y Racing Club (+1) tienen la misma puntuación y ocupan las plazas clasificatorias para los cuartos de final.

Estudiantes le ganó al Aldosivi que dirige Fernando Gago y el Racing de Juan Antonio Pizzi se quedó con el clásico interzonal al vencer a Independiente por 1-0 con un gol de penalti en el tiempo añadido.

San Lorenzo, que le ganó al recién ascendido Platense por 2-4 es quinto por 14 puntos.