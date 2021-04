EE.UU. dice que el Triángulo Norte de Centroamérica ya colaboró en el pasado para frenar la migración

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el lunes en su rueda de prensa diaria que EE.UU. había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras. EFE/Oliver Contreras

Washington, 13 abr (EFE).- Estados Unidos señaló este martes que México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) ya han colaborado en el pasado en "desalentar la migración irregular", que consideró un "desafío compartido".

"Los países han desplegado personal de seguridad, funcionarios de migración y otros funcionarios involucrados en la gestión de la migración para hacer frente a este desafío compartido", dijo a Efe un portavoz de la Casa Blanca, después de que Guatemala y Honduras negaran haber alcanzado un acuerdo reciente en esa materia con la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden.

El portavoz, que habló bajo la condición del anonimato, puntualizó que "los Gobiernos de Estados Unidos, México y el Triángulo Norte han trabajado en estrecha colaboración para implementar medidas de migración colaborativas para desalentar la migración irregular", sin confirmar o descartar la existencia de un reciente convenio.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el lunes en su rueda de prensa diaria que EE.UU. había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras.

El Gobierno de Biden negoció en las últimas semanas con representantes de esos tres países que se "comprometieron a aumentar la seguridad" en sus respectivas fronteras, dijo Psaki.

Según la portavoz, México mantendrá 10.000 efectivos en su frontera sur, Guatemala aumentó en 1.500 el personal policial y militar en el linde con Honduras, y ese último país prometió destinar 7.000 efectivos.

Pero México aclaró este martes que ya ha desplazado desde hace "más de un mes" a 12.000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad.

Por su parte, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, dijo a medios en su país que "no ha habido ningún tipo de acuerdo (con Washington) sobre militarizar las fronteras".

El diplomático puntualizó que los supuestos acuerdos entre EE.UU., México, Honduras y Guatemala para movilizar militares y policías en sus fronteras "son incorrectos y no existen".

La Administración del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, también aclaró que no ha firmado ningún convenio reciente de seguridad fronteriza con Washington.

La Cancillería guatemalteca señaló en un comunicado que "no existe ningún documento firmado en torno a esta materia" y aclaró que los 1.500 elementos de las fuerzas de seguridad mencionados corresponden al despliegue específico que ese país anunció “ante la llegada de flujos masivos de personas” en enero pasado.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), en marzo pasado 172.331 personas indocumentadas fueron interceptadas por las autoridades estadounidenses en la zona fronteriza con México, entre ellos 18.890 menores de edad.