Ecuador.- Lasso lanza un mensaje de unidad y perfila los primeros pasos de su Gobierno como presidente de Ecuador

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, ha lanzado un mensaje de unidad este lunes tras la segunda vuelta electoral, así como ha anticipado algunos de los primeros pasos que tomará su nuevo Gobierno y cuáles serán las prioridades en este período.



"Quiero extender mi mano y decir que mis brazos están abiertos para toda la sociedad civil, a los líderes políticos sin excepción, el momento que vive Ecuador requiere de un Gobierno de unidad", ha expuesto Lasso un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país andino.



En esta primera rueda de prensa tras la jornada electoral, Lasso ha perfilado cuáles serán sus primeros movimientos al frente del país y cómo se estructurará su equipo de Gobierno.



También ha confirmado la llamada telefónica de felicitación de su rival, Andrés Arauz, algo que lo tomó por sorpresa pero que muestra el respaldo a la "institucionalidad demócratica". Asimismo, ha hecho referencia al pedido de Arauz de detener "la persecución política" y ha asegurado que no llega "con ninguna lista para perseguir a nadie ni quiero absolutamente destruir nada en Ecuador; yo lo que quiero es construir".



En su discurso ha incidido en que no habrá injerencia en la Justicia, mientras que ha anticipado parte de su política tributaria, resaltando que "aquellos a los que les va bien en la vida" tendrán que pagar más impuestos, informa 'El Comercio'.



"Lo que quiero es construir, servir a los 17 millones de ecuatorianos y no tengo ninguna lista para perseguir a nadie, una cosa es la Fiscalía actúe de manera independiente del Gobierno y que este colabore; y otra cosa distinta es que el Gobierno meta la mano en al justicia para perseguir a alguien", ha especificado.



El presidente electo se ha referido a la libertad de prensa, para asegurar la respetará y que derogará la Ley de Comunicación aprobada durante el Gobierno de Rafael Correa y la reemplazará por otra , y que creará una comisión internacional de lucha contra la corrupción independiente del Ejecutivo que contará con el apoyo de la ONU.



Otra de sus primeras acciones será presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para "dar mayor autonomía a los centros de educación superior" sin necesidad de "pedirle permiso al Gobierno" para crear carreras o abrir nuevas sedes.



"He dicho públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir. Una democracia liberal está compuesta por tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial", por lo que se ha comprometido a hacer una consulta popular para eliminarlo.



En materia económica, ha explicado que buscará "desde el primer día un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial", así como "una apertura comercial y lo haremos con China también".



En cuanto a la política migratoria, su Administración regularizará a los migrantes venezolanos que se encuentren en Ecuador --según datos oficiales, más de 350.000 venezolanos viven en el país--. "No podemos ser incoherentes y pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en Ecuador", ha agregado.



En cuanto a la formación del nuevo equipo, Lasso ha adelantado que Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín serán los encargados de encaminar el proceso de transición con la Administración saliente, aunque no ha detallado ningún potencial nombre de ministros, sino que "poco a poco" informará de cómo estará integrado el nuevo gabinete.