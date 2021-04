Crisis de energía persigue a Texas, red enfrenta otra emergencia

(Bloomberg) -- Texas está enfrentando nuevamente a una emergencia en su red eléctrica, menos de 60 días después de que los apagones generalizados dejaran por días a millones de personas sin luz y calefacción durante una profunda helada invernal.

Este martes, el operador de la red advirtió que podría entrar en condiciones de emergencia, a medida que un frente frío que se mueve a través del estado limita la producción de viento y una parte significativa de las centrales eléctricas están inactivas por trabajos de reparación. En algunas partes del estado, los precios al por mayor de la electricidad subieron hasta un 10,000%.

“No anticipamos ningún corte”, dijo Bill Magness, director ejecutivo del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas. “Pero es un día en el que la red enfrentará condiciones difíciles”.

Magness dijo que el operador de la red espera poder conectar más suministros de energía al declarar la emergencia de Nivel 1.

La advertencia se produce apenas dos meses después de que Texas sufriera apagones catastróficos durante una tormenta invernal que destruyó casi la mitad de su capacidad de generación eléctrica. Legisladores estatales ahora luchan por implementar una serie de reformas de mercado diseñadas para evitar que se repita la calamidad que dejó más de 100 muertos.

El operador de la red ha visto una reducción en las condiciones de suministro en los últimos días debido a un sistema meteorológico que ha cambiado los patrones de viento y la producción solar, dijo Magness. Adicional a esto, varios de los generadores del estado están inactivos por mantenimiento regular antes del verano, cuando la demanda de energía aumenta, indicó.

“Hemos tenido que supervisar esto muy de cerca y ha sido un desafío”.

Nota Original:Power Crisis Haunts Texas Anew as Grid Faces Another Emergency

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.