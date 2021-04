Coronavirus.- Israel permitirá el turismo de personas vacunadas contra la COVID-19 desde finales de mayo

Eliminará el uso de mascarilla en exteriores si no se está en una reunión la semana próxima



Israel permitirá el turismo de personas vacunadas contra la COVID-19 desde el 23 de mayo, según han anunciado los ministerios de Salud y Turismo del país.



En la primera fase del plan, las autoridades israelíes únicamente permitirán la entrada de individuos que viajen en grupos, al considerar que, bajo esta fórmula, es más fácil la vigilancia epidemiológica, según han explicado en un comunicado. Posteriormente, estudiarán la posibilidad de permitir el ingreso a visitantes regulares en base al estudio piloto.



Las personas que quieran viajar a Israel tendrán que someterse a una PCR antes de embarcar y, a su llegada al aeropuerto, a otra PCR o a un test serológico, según la información recogida por el diario 'The Jerusalem Post'.



Actualmente, Israel no reconoce ningún certificado de vacunación contra la COVID-19 extranjero, aunque las autoridades israelíes mantienen conversaciones con varios países para dar el paso. Además, cualquier persona vacunada que viaje al país tiene que guardar cuarentena hasta que se someta a un test serológico que muestre su nivel de anticuerpos contra la enfermedad.



La fronteras de Israel llevan cerradas para los visitantes extranjeros un año, con muy pocas excepciones contempladas. La semana pasada, el Gobierno anunció que los extranjeros con un pariente de primer grado ciudadano o residente permanente en Israel pueden visitar Israel, bajo un sistema similar al que va a ponerse en marcha para los turistas vacunados.



"Después de abrir nuestra economía, ha llegado el momento de facilitar el turismo de una manera considerada y cuidadosa", ha sostenido el ministro de Salud israelí, Yuli Edelstein, que ha defendido que "Israel es la primera nación vacunada" contra la COVID-19 del mundo.



"La reapertura del turismo es un desarrollo importante para una de las industrias que han sido más castigadas durante el año de la pandemia", ha agregado.



En la misma línea se ha expresado el ministro de Turismo, Orit Farkash HaCohen, que ha destacado que "es hora de que Israel disfrute la ventaja de ser un país seguro y sano".



Por otro lado, la directora de Salud Pública del Ministerio de Salud israelí, Sharon Alroy-Pries, ha anunciado que, desde la semana próxima, las autoridades no requerirán que los ciudadanos lleven mascarilla en exteriores si no están en una reunión pública. "No obstante, los espacios cerrados todavía representan un gran riesgo y las mascarillas tendrán que usarse", ha puntualizado.



Hasta el momento, y con uno de los programas de vacunación más adelantados del mundo, Israel ha contabilizado más de 836.000 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia, incluidas más de 6.300 víctimas mortales a causa de la enfermedad.