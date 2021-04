Comisión especial analizará candidaturas de jueces electorales en Nicaragua

Diputados de la asamblea nacional (AN), participan de una sesión para aprobar las soluciones que lograron la convocatoria para presentar propuestas de candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y para ratificar la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales hoy, 12 de abril de 2021, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 12 abr (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó este lunes la creación de una comisión especial que analizará las candidaturas de los magistrados al Consejo Supremo Electoral (CSE) de cara a los comicios de noviembre próximo en los que el presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.

La comisión especial de carácter constitucional, integrada en su mayoría por sandinistas, estará a cargo de estudiar, consultar y dictaminar las candidaturas a magistrados electorales que presenten el presidente Ortega y los diputados, explicó en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

El Congreso convocó este mismo lunes al Ejecutivo y a los diputados nicaragüenses que presenten propuestas para la elección de diez magistrados, siete propietarios y tres suplentes, del CSE.

La comisión especial, dijo Porras, deberá rendir un informe al plenario antes de someter a votación las candidaturas de los propuestos.

SANDINISTAS CONTROLAN PODER ELECTORAL

Actualmente, el Poder Electoral es controlado en su mayoría por magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluyendo el presidente en funciones, el exguerrillero Lumberto Campbell.

A los árbitros electorales se les vencieron sus períodos entre 2016 y 2019, pero siguen en sus cargos debido a que el Parlamento, en donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, no convocaban a una nueva elección de jueces, sin explicación alguna.

El presidente del Legislativo no especificó la fecha en que la Asamblea Nacional llamará a los candidatos, pero resaltó que habrá 15 días para que tanto el presidente Ortega y/o los diputados presenten sus propuestas.

La decisión del Legislativo nicaragüense se corresponde con una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitida en octubre pasado, en la que solicitó a Nicaragua garantizar unas elecciones "creíbles" el 7 de noviembre próximo.

También se trata del primer paso de Nicaragua hacia el llamado de la OEA, que coincide con el de la oposición nicaragüense, que acusa al CSE de beneficiar a Ortega en cada uno de los procesos electorales desde 2008, ya con el exguerrillero sandinista en el poder.

PIDEN JUECES CREÍBLES

En la víspera, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y el influyente obispo Rolando Álvarez, pidieron a los diputados elegir magistrados creíbles.

"Los nicaragüenses esperamos y necesitamos magistrados creíbles en el Consejo Supremo Electoral, que generen confianza en el pueblo, las necesarias y urgentes reformas electorales que garanticen y legitimen unas elecciones libres, justas y transparentes", resaltó el obispo Álvarez, que calificó los meses previos a los comicios como "momentos cruciales".

La denominada Coalición Nacional de Nicaragua, que agrupa a cinco movimientos y dos partidos de oposición, anunció el viernes que presentará sus propuestas para nuevos magistrados del CSE.

Según el numeral 8 del artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua, la elección de magistrados, propietarios y suplentes del CSE, deben ser a propuestas del presidente de la República y/o de los diputados de la Asamblea Nacional, "en consulta con las organizaciones civiles pertinentes".

El plazo para presentar las listas es de 15 días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección, que fue formalizada este lunes.

Si no hubiere lista presentada por el presidente Ortega, bastarán las propuestas de los diputados, y se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 60 % de los legisladores.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene mayoría absoluta en el Parlamento.

Las elecciones de Nicaragua serán claves, ya que decidirán si se extienden o concluyen 42 años de dominio casi total de Ortega sobre la política nicaragüense.