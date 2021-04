Centroamérica.- EEUU y países centroamericanos acuerdan desplegar más tropas en las fronteras para frenar la migración

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras han llegado a un acuerdo para desplegar más tropas en las fronteras con el fin de frenar el flujo migratorio, según ha confirmado el asistente especial de migración de la Administración de Joe Biden, Tyler Moran.



El acuerdo consistiría en que cada país desplegará sus propias tropas en sus fronteras para "no solo evitar que los traficantes los contrabandistas y los carteles que se aprovechan de la niños en camino aquí, sino también para proteger a esos niños", ha detallado Moran, en referencia al creciente número de menores no acompañados que han llegado al país.



Estados Unidos enfrenta una de las mayores olas de migración de los últimos años. La semana pasada, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelaron que las detenciones en la frontera del país se dispararon en un 71 por ciento en marzo, con más de 172.000 detenciones a personas que intentaban cruzar.



Preocupa en especial la situación de los menores no acompañados, ya que fueron detenidos una cifra récord de 18.890 en marzo.



En este contexto, Moran ha indicado que están "abordando las razones por las que la gente viene (a Estados Unidos) de la región. Esto es realmente importante. Si solo las políticas solo se enfocan en nuestra frontera, no están abordando por qué la gente realmente viene".



"El presidente tiene un plan y está trabajando con la vicepresidenta (Kamala Harris) en esto", ha agregado el enviado especial, recoge CNN.