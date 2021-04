Canadá supera por primera vez a EE.UU. en número de casos covid

(Bloomberg) -- Por primera vez desde que comenzó la pandemia, Canadá ha superado un hito sombrío con más casos nuevos de covid-19 per cápita que Estados Unidos.

En los últimos 7 días han habido aproximadamente 22 nuevos casos registrados por cada 100.000 personas en el país. Ontario ha sido la más afectada con los hospitales bajo una presión cada vez mayor, especialmente en Toronto, la ciudad más grande del país.

“Hasta ahora, este es el peor momento de la pandemia”, dijo el lunes Kevin Smith, director ejecutivo de University Health Network, en una entrevista. “Nuestras unidades de cuidados intensivos están llenas”.

Por primera vez desde marzo de 2020, Ontario ordenó la cancelación de todas las cirugías excepto las de emergencia en la mayor parte de la provincia. A los pacientes programados para cirugías de cáncer, cardíacas y cerebrales se les pidió que esperen mientras las unidades de cuidados intensivos se llenan de pacientes con covid-19. El Hospital de Niños Enfermos de Toronto ha abierto una unidad dado el desbordamiento para tratar a adultos.

“Cuando El Hospital para Niños Enfermos brinda atención en su unidad de cuidados intensivos a adultos, sabes que estás atravesando uno de los peores períodos de la pandemia”, dijo este lunes Eileen de Villa, oficial médica de salud de Toronto, en una conferencia de prensa. “El antiguo virus covid-19 está siendo arrasado por la variante B117, y las otras dos variantes también están presentes en Toronto”.

El lunes, Toronto registró 1.296 nuevos casos y, al ritmo actual, podría ver 2.500 nuevos casos de covid-19 por día a fin de mes, advirtieron los funcionarios de salud.

