Birmania.- Naciones Unidas reitera el pedido del cese "inmediato" de la violencia en Birmania

Naciones Unidas ha vuelto a reiterar el llamado a poner fin "inmediatamente" a la violencia contra la población civil en Birmania, tras los últimos informes de decenas de muertos a raíz de la represión de las protestas del fin de semana.



El equipo de la ONU en el país ha recordado que más de 80 personas perdieron la vida el viernes cuando las fuerzas de seguridad utilizaron armas pesadas contra manifestantes en la ciudad de Bago, ubicada a unos 90 kilómetros al noreste de la capital comercial Rangún.



"La violencia debe cesar de inmediato", ha vuelto a insistir el equipo a través de una publicación en Twitter.



En este contexto, la enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, llegó a Tailandia el viernes como primera parada de una visita regional para presionar por los esfuerzos para resolver la crisis tras el golpe de estado en el país asiático.



No obstante, Schraner Burgener ha confirmado que no viajará presencialmente a Birmania, ya que, según ha explicado, el Ejército le ha repuesto que no están "listos" para recibirla. Sí que viajará a otros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como a otras naciones vecinas.



"Como ha destacado en repetidas ocasiones, una respuesta internacional sólida a la crisis actual en Birmania requiere un esfuerzo regional unificado que involucre a los países vecinos que puedan influir en la estabilidad de Birmania", ha remarcado el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.