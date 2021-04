Argentina defiende eficacia de china Sinopharm y niega colapso de hospitales

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti. EFE/Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 13 abr (EFE).- La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, dijo este martes que hubo información “confusa” sobre la vacuna Sinopharm proveniente de China que se aplica en el país y aseguró que tiene una eficacia un 80 %, en tanto afirmó que el sistema de salud argentino “no colapsó” pese al aumento acelerado de casos.

“Hay dos vacunas que vienen de China, Sinovac y Sinopharm. La información fue confusa mezclando la eficacia de las dos vacunas”, dijo Vizzotti a los medios, a la salida del Hospital Garrahan en Buenos Aires, tras el lanzamiento de la campaña de la vacuna antigripal.

Señaló que la vacuna que se aplica en Argentina, que ha recibido 2 millones de dosis, es la Sinopharm, “que tiene una eficacia que es similar a la vacuna de AstraZeneca y a muchas otras vacunas que no tienen ninguna objeción, que es casi 80 %”, lo que “es muy bueno” para prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad y las muertes.

La ministra respondió a la confusión que se generó en el país luego de que el director de los Centros chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, dijera el sábado que los fármacos chinos "no tienen tasas de protección muy altas" y que el gigante asiático estudia aumentar las dosis y el intervalo entre ellas.

Vizzotti recordó que Argentina decidió diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis para vacunar a más personas, con el objetivo de fortalecer sobre todo a los mayores de 70 años.

MÁS CAMAS DE TERAPIA

Vizzotti también aclaró que “no colapsó el sistema de salud”.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, hasta este lunes el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva era del 60,3 % en todo el país, pero del 67,9 % en la capital y la periferia.

Pero representantes gubernamentales y del sector médico vienen alertando del altísimo nivel de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos en hospitales de Buenos Aires y su populosa periferia.

La ministra explicó que se está observando un aumento acelerado de casos de covid-19 que impacta en el aumento de la demanda espontánea, tanto para consultas y atención, y en la internación en clínica y en terapia intensiva.

Ese aumento de demanda encuentra al sistema de salud dando respuesta a patologías no covid-19, que habían retrasado su atención en la pandemia del año pasado.

“Un porcentaje elevado de las terapias intensivas no es Covid”, afirmó, y explicó que se está trabajando “para poder priorizar la atención de las personas de covid positivo” en las terapias y reprogramar las cirugías.

“Se está trabajando para reorganizar el sistema de salud y en seguir ampliando camas que se habían dejado de usar, que no se necesitaban durante la baja de casos”, dijo Vizzotti.

E hizo notar a la población que el año pasado, durante el aislamiento duro al inicio de la pandemia habían bajado los accidentes de tránsito y las causas de internación en terapia intensiva porque había bajado la circulación de las personas, por lo que pidió extremar los cuidados y minimizar el consumo de alcohol.

“El sistema de salud se puede expandir y es un trabaja muy grande que se está haciendo”, agregó, aunque igual aclaró que “no significa que el sistema de salud no tenga un límite”.

Argentina acumula 2.551.999 de contagios desde el inicio de la pandemia y 57.957 fallecimientos.

El Gobierno argentino aplica desde el viernes pasado, ante el empeoramiento de la situación sanitaria, nuevas restricciones, incluyendo prohibiciones a la circulación nocturna y cierre anticipado de comercio y restaurantes.