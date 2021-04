"Ahora vamos a por todo", avisa Neymar tras eliminar al Bayern

"Estamos en semifinales y ahora vamos a por todo", señaló el brasileño Neymar este martes tras perder 1-0 contra el Bayern Múnich, un resultado que significa el pase a semifinales de la Champions para el PSG, que había ganado 3-2 en el partido de ida.

"Estoy muy contento pese a la derrota. Nos enfrentábamos a un gran equipo, el campeón de Europa. Hemos alcanzado el objetivo, regresar a semifinales", dijo Neymar a la televisión RMC Sport.

El internacional brasileño se encontró dos veces con la madera y en otras dos ocasiones con el arquero Manuel Neuer, antes que Eric Choupo-Mouting marcara el gol alemán en el 40.

"Somos realmente un equipo. Hemos hablado mucho durante el partido. Hemos visto que Di María ha corrido mucho. Lo más importante es la clasificación. Estamos en semifinales y ahora vamos a por todo", avisó el futbolista brasileño.

Posteriormente, en declaraciones al canal brasileño TNT Sports, Neymar se refirió al incidente que tuvo con Joshua Kimmich en la celebración por el pase: "No fue una provocación, celebré con Leo (Paredes). Por el destino fue al frente de Kimmich. Él dijo que el equipo de ellos era mejor, que iban a pasar, que ya estaban en la semifinal".

"Pero como se dice: puedes cantarle a la mujer la noche entera, pero viene alguien y en cinco minutos se lleva a tu mujer", añadió entre risas.

Para el astro de la Canarinha y del PSG, "el mensaje que tenemos que enviar lo enviamos el año pasado, la temporada pasada, cuando llegamos a la final, hicimos un bello juego contra el Bayern, que entonces, para mí, sí era el mejor equipo del campeonato, pero este año no lo vi así.

"Tanto que les dije a mis compañeros durante el sorteo que quería enfrentar al Bayern. Ellos decían que no dijera eso, que hablara en serio, y cayó el Bayern. Nosotros necesitábamos eso, necesitábamos demostrarnos a nosotros mismos que podíamos (vencerlos), y lo demostramos".

- "Me siento más feliz que antes" en París -

Una de las interrogantes que rodean a Neymar es si continuará o no en el campeón francés, que expira en junio de 2022 y aún no lo ha renovado.

"Para mí no hay discusión, es obvio que me siento muy cómodo, en casa, aquí en el París Saint-Germain. Me siento más feliz de lo que estaba antes", dijo con convicción.

El argentino Ángel Di María declaró por su parte: "Hemos intentado muchas cosas. Es el mejor equipo de la temporada pasada, el defensor del título. Es merecimiento nuestro, hemos trabajado muy duro en el entrenamiento, esto es realmente importante para el club".

"Estoy muy contento, a veces pasan cosas malas fuera del campo (por el robo en su casa). Son cosas que no son bonitas, pero esta noche estamos muy contentos", dijo el internacional argentino.

