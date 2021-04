Afganistán.- Mueren diez militares en un ataque ejecutado por los talibán en el norte de Afganistán

11/04/2020 Militares del Ejército afgano POLITICA ASIA AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Al menos diez militares afganos murieron en un ataque ejecutado a última hora del lunes por los talibán contra un puesto de control situado en la provincia de Balj, en el norte del país, según han confirmado este martes fuentes oficiales.



Estas fuentes, citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV, han indicado que el ataque fue perpetrado contra un puesto en la aldea de Sar Asyab y han agregado que "cinco miembros de las fuerzas de seguridad fueron raptados por los talibán".



Las autoridades del país centroasiático no se han pronunciado por el momento sobre el suceso, algo que sí han hecho los talibán, que han reclamado la autoría del ataque, sin pronunciarse sobre posibles bajas en sus filas.



El incidente tuvo lugar horas después de que los insurgentes anunciaran que no están en disposición de acudir a la próxima conferencia de paz, prevista este viernes en la ciudad turca de Estambul, lo que supondría un nuevo revés para las negociaciones entre el grupo insurgente, el Gobierno afgano y la comunidad internacional presente en el país.



Así, el portavoz de la oficina política de los talibán en Doha, Mohammad Naim, dijo que ningún miembro del grupo ha podio desplazarse hasta Estambul. Si bien no ha ofrecido más detalles al respecto, ha emplazado a sus interlocutores a un próximo comunicado en el que se dará más información.



El Ejecutivo afgano y los insurgentes lograron el domingo un principio de acuerdo para la agenda de la cumbre. El documento comprende nueve puntos de conversación, entre los cuales destaca la consolidación de un alto el fuego a nivel nacional y el establecimiento de algún tipo de Gobierno de transición, pendiente de saber si con elecciones de por medio.