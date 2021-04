Acciones de EE.UU. suben a récord por inquietud inflacionaria

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron a niveles récord y los rendimientos de los bonos cayeron a medida que los inversionistas apostaron a que un aumento de la inflación superior a lo previsto no será suficiente para frenar las medidas de estímulo económico.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados financieros:

Nota Original:Stocks, Bonds Rise With Inflation Concern Fleeting: Markets Wrap

