Will Smith no rodará su próxima película en Georgia, por la reforma electoral en este estado

En la imagen un registro del actor estadounidense, Will Smith. EFE/Nina Prommer/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El actor y productor Will Smith no rodará su próxima película, "Emancipation", en el estado de Georgia (EE.UU.) como protesta por la controvertida reforma electoral que acaban de aprobar los legisladores republicanos.

"En conciencia, no podemos apoyar económicamente a un Gobierno que promulga leyes de votación regresivas que están diseñadas para restringir el acceso de los votantes", aseguró el actor este lunes en un comunicado junto al director de la cinta, Antoine Fuqua.

En los últimos años, Georgia se ha convertido en un centro de producción muy atractivo para la industria cinematográfica, gracias a las ventajas fiscales que ofrece.

Algunos apodan a este estado como el "Hollywood del sur de EE.UU." y la llegada de profesionales del sector creativo es uno de los motivos dados por los expertos para explicar el cambio demográfico que ha experimentado, que se evidenció al dar la victoria a los demócratas en las últimas elecciones.

Según Smith y Fuqua, la reforma electoral aprobada por los republicanos después de esos comicios es "una reminiscencia de los impedimentos al sufragio" que existieron en anteriores ocasiones y que "privaron del voto a muchos estadounidenses".

"En este momento, el país está asumiendo su historia y está tratando de eliminar los vestigios del racismo institucional para lograr una verdadera justicia", razonaron.

El rechazo de la industria cinematográfica se suma a la repulsa expresada por grandes compañías como Coca Cola, Apple y Delta, que también operan en Georgia.

Según sus detractores, la reforma electoral aprobada por los republicanos limita el derecho a sufragar porque añade nuevos requerimientos en caso de querer hacerlo por correo, impone más exigencias a la hora de registrarse e identificarse y prohíbe acciones como dar comida y bebida a los electores que esperan en largas filas para depositar su papeleta en centros concurridos, entre otras disposiciones.

El voto por correo fue esencial en las pasadas elecciones generales debido a la pandemia, y fue el blanco favorito del expresidente Donald Trump (2017-2021), que no paró de criticarlo y considerarlo, sin pruebas, una fuente de fraude electoral.

Un centenar de líderes empresariales de EE.UU. discutieron este fin de semana su respuesta a la lista de reformas electorales que están impulsando los legisladores republicanos en 47 estados.