24/11/2019 VÍDEO: La Comunidad de Madrid acogerá la Copa Davis del 25 de noviembre al 5 de diciembre junto a Insbruck y Turín.



La Federación Internacional de Tennis (ITF) y Kosmos Tennis han anunciado este lunes que las Davis Cup by Rakuten Finals 2021 se celebrarán en formato multisede en tres ciudades, sumándose Innsrbuck y Turín a Madrid, sede única en 2019 y que seguirá acogiendo la gran final.



La Comunidad de Madrid acogerá por tanto, junto a Insbruck y Turín, la Copa Davis de tenis del 25 de noviembre al 5 de diciembre, tras haber organizado la competición en 2019 y el aplazamiento de la edición de 2020 a causa de la pandemia.



"Madrid es deporte, el cultura, es tradición, es vanguardia y por eso apostamos porque cada vez más empresas, más exposiciones, más eventos, se alberguen en una región donde las administraciones pongamos todo de nuestra parte para que sea así", ha manifestado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras el anuncio en la presentación de un avión con la imagen de la región, en el CAE Iberia-La Muñoza.



Los partidos se disputarán en el recinto del Madrid Arena, en la Casa de Campo. La región será la sede central de la Copa Davis al acoger los partidos de todas las fases, así como las dos semifinales y la gran final, han especificado posteriormente desde el Gobierno regional en un comunicado.



Con este cambio de formato de sede única a multisede, cada una de las ciudades albergará la fase de grupos de dos grupos y un cuarto de final, que en el caso de Madrid serán dos. La capital española acogerá además las semifinales y la final.



En esta ocasión, las Davis Cup by Rakuten Finals (denominación oficial de la competición) incorpora el formato 'multisede', de modo que las ciudades de Insbruck (Austria) y Turín (Italia) contarán con encuentros de la fase de grupos y de cuartos de final.



"La ciudad austriaca de Innsbruck y la italiana de Turín serán las dos co-sedes europeas que acogerán la competición junto a Madrid, que se mantiene como sede central", explicó la organización en un comunicado.



El director de las Davis Cup Finals, Albert Costa, aseguró que es una satisfacción llevar las Davis Cup Finals a Innsbruck y Turín. "Las dos ciudades presentaron candidaturas impresionantes que no solo prometen un evento de primera clase mundial si no que también incluyen estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud y seguridad de los asistentes", apuntó.



"Era importante encontrar dos ciudades europeas que tuvieran buena conexión con Madrid, con condiciones de juego similares. Con la confirmación de las tres sedes, estamos trabajando desde ya en poder ofrecer el mejor evento posible en 2021, trabajando también de la mano de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ya que, gracias a su apoyo, Madrid se mantiene como sede principal para este año", recalcó.



Por su parte, el director ejecutivo del tenis profesional de la ITF, Kris Dent, añadió que con este cambio se acercan la Davis y el tenis a nuevas ciudades y audiencias. "Ofreceremos una mejor programación para los jugadores al tiempo que acercamos la competición a nuevas audiencias y mejoramos la experiencia. Confiamos en que las tres ciudades juntas ofrecerán un destacado mundial de tenis tanto para los tenistas como para los fans", auguró.



Desde el Ejecutivo madrileño han puesto en valor que "la celebración de las finales de la Copa Davis en la Comunidad de Madrid, además del gran acontecimiento deportivo que representa, supone un gran evento a nivel turístico que aporta una notable notoriedad mediática a nivel internacional". "Además, una competición internacional de estas características conlleva un impacto económico notable gracias a las pernoctaciones, manutención, ocio y transporte", han apuntado.



IMPACTO TURÍSTICO Y ECONÓMICO



Aunque las actuales condiciones sanitarias asociadas a los viajes nacionales y transnacionales hacen difícil predecir el número de espectadores que podrán asistir presencialmente a la edición 2021, la Comunidad de Madrid estima que el gasto medio que genera cada estancia ronda los 579 euros.



Además, con objeto de promocionar la región como destino turístico, durante la celebración del evento en*el*Madrid Arena, la Comunidad de Madrid contará con un stand en el que se informará a todos los visitantes sobre los principales recursos turísticos de la región.



Por otro lado, durante todo el año, se realizará la promoción de la región en diferentes torneos de tenis del circuito a nivel mundial, Qcon el objetivo de atraer visitantes de los principales mercados, sin olvidar el impacto a través de las redes sociales y en la propia página web del evento, que cuenta con un enlace directo a la información de Turismo de la Comunidad de Madrid (https://turismomadrid.es/es/)Q.



Todos los periodistas acreditados (se estima que sean más de 700 de 25 países) recibirán una información de la Comunidad de Madrid y se proyectará un video de promoción turística en los descansos de los partidos. La previsión es que los partidos de las Finales de la Copa Davis 2021 se emitan en más de 170 territorios nacionales de todo el planeta.



La región contará también con presencia en los actos promocionales previos que se desarrollarán en diferentes escenarios y países, aprovechando la celebración de torneos de Grand Slam y otras importantes citas tenísticas.



Las Finales de la Copa Davis 2021, con el Madrid Arena como escenario principal, contarán con la participación 18 naciones: España, Alemania, Australia, Austria, Colombia, Croacia, Ecuador, Estados Unidos, Hungría, Italia, Kazajistán, República Checa, Suecia, Canadá, Gran Bretaña, Rusia y, como países invitados, Francia y Serbia. Creada en 1900, la Davis Cup es la mayor competición internacional de tenis anual por equipos.



