Víctimas de la crisis en Nicaragua demandan justicia a quien gane elecciones

En la imagen, un miembro de la denominada Asociación Madres de Abril, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 12 abr (EFE).- La asociación nicaragüense Madres de Abril (AMA), formada por familiares de los manifestantes que murieron en las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, demandaron este lunes justicia a quien resulte ganador en los comicios de noviembre, en los que el mandatario buscará la reelección.

"Cualquier Gobierno que asuma el poder en el futuro, y más aún el que esperamos sea producto de la resistencia de abril (de 2018), deberá reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua a través del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y emprender acciones inmediatas para el acceso verdadero y universal a la justicia", indicó AMA, en un extenso pronunciamiento.

El documento incluyó una lista de cinco compromisos que los candidatos por la oposición deben cumplir en caso de ganar la Presidencia.

El primero es la "creación de una Fiscalía Especial", que investigue los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, el segundo es "derogar la Ley de Amnistía" aprobada en 2019 sobre lo ocurrido el año anterior, el tercero consiste en anular "la Ley Integral de Atención a Víctimas" del conflicto sociopolítico de los últimos tres años.

En el cuarto punto AMA exigió el establecimiento de una Comisión de la Verdad "autónoma", formada por las víctimas, para investigar las acciones violentas ocurridas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, y el quinto busca crear un "Tribunal Especial Internacional que conozca y juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua".

LLAMADO A OPOSITORES

AMA demandó que los candidatos tengan "capacidades y propuestas políticas" y que quienes aspiran a "ostentar cargos públicos rindan cuentas y se deban al pueblo, y no a ningún grupo de influencia familiar, económico o de poder".

"Hemos seguido los procesos de precandidaturas y consideramos que ninguno de los proyectos y propuestas presentadas nos satisfacen, pues no hemos visto propuestas concretas sobre el tema de justicia ni tampoco propuestas encaminadas a una transformación profunda", indicó AMA.

Entre los aspirantes opositores a la Presidencia están al menos dos que estuvieron en la cárcel, dos con familia de tradición política, uno que regresó del exilio y dos que tiene el respaldo del sector empresarial.

La asociación señaló que ve "con indignación y rechazo todas aquellas declaraciones de 'aterrizajes suaves' (una posible negociación entre opositores y Ortega), 'cohabitaciones' o 'salidas dignas'", de las que han hablado candidatos que han anunciado acercamientos con el grupo Alianza Ciudadana, cuyas propuestas no comparte AMA.

EVITAR REELECCIÓN

La Organización Víctimas de Abril (OVA) también emitió un comunicado con demandas similares, en el que exigió la "unidad de las fuerzas opositoras" para evitar la reelección de Ortega, bajo la advertencia de que "no se presta a condicionamientos políticos ni al apoyo a ningún precandidato".

Al igual que AMA, OVA resaltó que "no puede haber elecciones sin condiciones", entre ellas la libertad de los que consideran "presos políticos" o el "cese del Estado policial".

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas murieron entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2018, en medio de las manifestaciones antigubernamentales. Organismos locales contaron 684 víctimas hasta 2020, mientras que Ortega ha admitido 200.