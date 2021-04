Uber anota mes récord en trayectos por despliegue de vacunas

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. dijo que las reservas brutas el mes pasado fueron las más altas en un año a medida que aumentan las tasas de vacunación en Estados Unidos, lo que alienta a más personas a salir de sus casas.

La unidad de movilidad de la compañía, que maneja los servicios de transporte, tuvo US$30.000 millones en reservas brutas anualizadas en marzo, dijo Uber en una presentación el lunes. El promedio de reservas diarias aumentó 9% desde febrero.

Al mismo tiempo, el servicio de entrega de Uber creció más de 150% respecto al año anterior, cruzando una tasa de ejecución anualizada de US$52.000 millones en marzo.

La compañía con sede en San Francisco sufrió un duro golpe cuando se desató la pandemia el año pasado y la gente dejó de ir al trabajo y a la escuela, y evitó la mayoría del transporte comunitario. No obstante, su servicio de entrega de comida, Uber Eats, se benefició del cierre de restaurantes y más pedidos de comida para llevar. La presentación reveló que Uber tiene una fuerte demanda de ambas ofertas.

La demanda de trayectos se está recuperando más rápido que la capacidad de Uber para encontrar conductores, dijo la compañía, y la demanda de entrega de comidas continúa superando la disponibilidad de mensajería. La semana pasada, Uber dijo que invertiría US$250 millones para que los conductores vuelvan y para reclutar a nuevos a medida que contienen la pandemia en EE.UU.

Uber dijo que, como resultado de un fallo reciente en el Reino Unido que requerirá que clasifique a sus conductores como trabajadores, la compañía espera registrar una acumulación significativa relacionada con estos reclamos históricos y otros costos relacionados en sus resultados del primer trimestre de 2021.

La compañía dijo que aún está en camino de alcanzar la rentabilidad en ganancias trimestrales ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en 2021. “Creemos que vamos a tener una combinación de negocios rentables, y una combinación de negocios que están en los inicios de su trayectoria de crecimiento”, dijo Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber. “Pero primero, queremos llegar a la rentabilidad general, y estamos seguros de que lo lograremos este año”.

Un posible negocio futuro al que Khosrowshahi aludió en la entrevista el lunes es la entrega de marihuana. “Cuando el camino esté despejado para el cannabis, cuando las leyes federales entren en juego, lo vamos a analizar”, dijo Khosrowshahi.

Nota Original:Uber Reports Record Month for Rides on Vaccine Boost (3)

