Tailandia cambia disposiciones sobre permiso de conducir

Quien viaje a Tailandia y quiera alquilar un coche o una moto deberá tener en cuenta lo siguiente: desde el 1 de marzo de 2021 ese concurrido destino en el sudeste asiático tiene nuevas reglas para conducir vehículos. Se necesita el permiso internacional, documento que responde al decreto establecido por la Convención de Viena, firmada el 8 de noviembre de 1968. Solo es válido junto con el permiso de conducir del país de origen. Otra opción es contar con un permiso de conducir tailandés. Lo que ya no vale es el permiso internacional de conducir de acuerdo a la Convención internacional relativa a la circulación de vehículos automotores de 1926. Cabe aclarar que los permisos de conducir de cada país no tienen validez por sí solos. Para permanencias de más de tres meses se necesita sacar el permiso de condudir tailandés. Según explica el Automóvil Club Alemán (ADAC), existen dos versiones del permiso internacional de conducir: el que responde a la Convención de Viena de 1968 y el que responde a la Convención de 1926. El primero, con una validez de tres años, es el más común. El otro vale solo un año, aunque no en Tailandia. El ADAC aclara además que el permiso internacional de conducir no es un documento autónomo, sino que es adicional al permiso de conducir de cada país y solo es válido junto con este. Se trata de una especie de traducción del permiso nacional, que apunta a ayudar, por ejemplo, en el contacto con las empresas que alquilan coches o con la policía. dpa