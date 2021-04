Somalia.- Cesado el jefe de la Policía de Mogadiscio tras intentar evitar que se celebrara una sesión del Parlamento

01/01/1970 El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi 'Farmajo' interviene ante la Asamblea General de la ONU POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Somalia han anunciado este lunes el cese del jefe de la Policía de Mogadiscio, Sadak Omar Mohamed, después de que intentara evitar que se celebrara una sesión parlamentaria destinada a abordar la crisis política por la falta de elecciones pese al fin del mandato del presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed.



El jefe de la Policía somalí, Abdi Hasán Hiyar, ha anunciado el cese de Mohamed, conocido como Sadak John, por dar orden al Parlamento para el cese de los procedimientos debido al fin de su mandato en febrero.



El breve comunicado, recogido por la agencia estatal somalí de noticias, SONNA, indica que el coronel Farhan Mohamed Adé, conocido como Farhan Qarule, ha sido ascendido al cargo de jefe de la Policía de la región de Banadir, donde se encuentra la capital.



Sadak había indicado a la prensa antes del inicio de la reunión del Parlamento que no autorizaría la reunión y dijo que no permitiría inestabilidad en la ciudad, tal y como ha recogido el portal somalí de noticias Garowe Online.



Así, Sadak había reclamado al primer ministro, Mohamed Husein Roble, que asumiera el control y llevara a las partes "de vuelta a la tienda" para lograr un consenso sobre las elecciones. "No debería estar ahí asumiendo órdenes, sino dándolas", agregó.



El cesado, aliado del presidente, conocido popularmente como 'Farmajo', había recibido recientemente la responsabilidad del aeropuerto de Mogadiscio, algo criticado por la oposición, que ha exigido al mandatario que se aparte y permita la celebración de elecciones.



Los parlamentarios estaban convocados este lunes para discutir la situación en el país, en medio de los temores de que el organismo apruebe extender el mandato del presidente, algo a lo que se opone la oposición y que ya fue rechazado en febrero, cuando expiró su mandato.



Los candidatos opositores a la Presidencia de Somalia volvieron a cargar el domingo contra el presidente tras el fracaso de las últimas conversaciones para solucionar la crisis y le acusaron de "socavar" el proceso para evitar que se celebren elecciones "pacíficas".



Por su parte, la comunidad internacional reclamó el domingo a los líderes políticos que prioricen "el interés nacional" para conseguir resolver el "estancamiento político" del país, al tiempo que advirtieron de que temen que la situación afecte "negativamente en la paz, la seguridad, la estabilidad y prosperidad" de Somalia.



La oposición ha pedido abordar la aplicación del acuerdo de septiembre sobre la formación del comité encargado de las elecciones --cuya composición actual rechazan--, aspectos relacionados con la seguridad del proceso, cambios en la cúpula del Ejército y la Policía y un compromiso de 'Farmajo' a limitar sus competencias, así como que se investigue la represión de las protestas del 19 de febrero, que se saldaron con diez muertos.