Renuncia directora financiera de comercializadora PMI de Pemex

(Bloomberg) -- La directora de finanzas del brazo comercial de Petróleos Mexicanos renunció, convirtiéndose en el cuarto director en abandonar la compañía mientras lucha por reducir la deuda y revertir las caídas de la producción.

Vanessa Ramírez renunció a su cargo en la unidad PMI y abandona la compañía, según dos personas familiarizadas con la situación que solicitaron no ser identificadas porque la información no es pública. Pemex aún no ha nombrado a otra persona para el cargo, dijeron las personas.

Un representante de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

PMI, una subsidiaria de Pemex que es responsable de la comercialización del petróleo, ha estado bajo presión desde el año pasado, cuando se vio obligada a recortar su presupuesto operativo y pidió a los empleados que renunciaran a sus pagos de participación de ganancias. Pemex también solicitó a los empleados que devolvieran una parte de sus salarios mensuales y donaran sus bonos de fin de año, conocidos como aguinaldos.

La renuncia de Ramírez se produce después de que Miguel Ángel Lozada, exdirector de exploración y producción de Pemex, se retirara de la compañía en febrero. La exdirectora de productos comerciales de PMI, Luz Wiley, se fue en enero y José Luis Cárdenas Domínguez, el anterior director de administración de PMI, renunció a fines de noviembre.

Pemex está tratando de revertir más de una década y media de caída de la producción y mantener la deuda en US$105.000 millones hasta 2025, la mayor cantidad entre cualquiera de las principales petroleras.

Nota Original:Pemex Trading Arm’s Chief Financial Officer Ramirez Resigns

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.