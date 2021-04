Portaltic.-Google reconoce el uso de un programa secreto para obtener ventaja en su sistema de anuncios, según WSJ

MADRID, 12 (Portaltic/EP)



Google ha estado usando un programa secreto en su sistema de compra de anuncios que le otorgó ventaja sobre sus rivales, como se ha encontrado en documentos judiciales no redactados en la demanda antimonopolio del estado de Texas (Estados Unidos) contra la compañía tecnológica.



Los documentos, a los que ha tenido acceso The Wall Street Journal (WSJ), recoge la existencia de un programa, conocido como Project Bernanke, que Google ejecutó durante años y que no se compartió con los editores que vendían anuncios a través de sus sistemas.



Project Bernanke utilizaba datos de anteriores compras de publicidad digital de los editores para dirigirlos hacia el precio que tendrían que pagar, lo que, según señala el medio citado, generó cientos de millones de dólares en ingresos al año.



Google por su parte, que ha reconocido la existencia de dicho programa, ha defendido su uso, alegando que no había nada inapropiado en el uso de la información exclusiva a la que tenía acceso para formar las ofertas.



Dichos documentos forman parte de la respuesta de Google a la demanda antimonopolio interpuesta por Texas en diciembre del año pasado, por la que acusa al gigante de Internet de operar un monopolio en los anuncios digitales para dañar tanto a los competidores de la industria como a los editores.



La demanda recoge el papel que Google adopta en el sistema de anuncios, en tanto que operador y representante de compradores y vendedores, y vendedor de anuncios para plataformas propias como Buscador y YouTube.