P.N.Guinea.- Al menos 19 muertos por enfrentamientos entre clanes locales en el noroeste de Papúa Nueva Guinea

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Al menos 19 personas han fallecido este fin de semana en enfrentamientos entre clanes de locales de Tapo y Agarabi, en la ciudad de Kainantu, en la provincia de Tierras Altas Orientales, en Papúa Nueva Guinea, por una disputa iniciada por dos mujeres frente a las oficinas del distrito.



El enfrentamiento comenzó el jueves cuando ambos clanes se dirigían a las instituciones de la ciudad para firmar un acuerdo de paz, cuando las mujeres comenzar a pelear por una disputa doméstica, provocando la reacción del resto de personas que continuaron con los disturbios, según ha informado el diario local 'The National'.



El comandante de la Policía de Kainantu, el superintendente Michael Welly, ha explicado que fue el jueves cuando "estalló una pelea" antes de que los dos grupos se dirigieran a firmar la paz "después de varias semanas de negociaciones" por otra serie de enfrentamientos que tuvieron lugar entre febrero y marzo.



"Mientras ambas facciones se acercaban a la oficina, dos mujeres comenzaron a pelear en la calle principal cerca de la oficina por un problema doméstico. Ambos bandos comenzaron a atacarse entre sí, pensando que sus enemigos habían comenzado a luchar de nuevo", ha relatado.



"Los miembros de las tribus en guerra huyeron para tomar armas escondidas en algún lugar cercano y comenzaron a pelear durante dos días", ha continuado el policía, quien ha informado del uso de granadas de mano, arcos y flechas durante las escaramuzas.



El comandante Welly ha explicado que ambos grupos sólo dejaron de pelear durante el fin de semana, cuando un dispositivo policial llegó desde Goroka, la capital provincial, para ofrecer apoyo al sobrepasado cuerpo policial local.



De acuerdo con las autoridades, el sábado y el domingo se detuvieron los enfrentamientos pues son días sagrados, de contemplación y abstinencia laboral, para ambas tribus.



"Las establecimientos comerciales se han visto afectados por la pelea, y muchos residentes que viven alrededor de la zona de combate han huido a un lugar seguro. Solo unas pocas personas se han aventurado a la ciudad para conseguir suministros", ha explicado Welly.



Por el momento, ha añadido, la situación continúa tensa y no se descarta que en las próximas horas se retomen los combates, o se encuentren más cuerpos sin vida, de igual forma, ha informado de que la Policía no ha realizado todavía ningún arresto.