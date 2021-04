OTAN recibe al canciller de Ucrania, en medio de agravamiento de tensiones con Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania visitará el martes la OTAN, en un contexto de agravamiento de los enfrentamientos con grupos separatistas y las señales de un aumento de tropas rusas en la región.

El jefe de la diplomacia de Ucrania, Dmytro Kuleba, se reunirá con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también estará en la capital belga esta semana.

Blinken estará en Bruselas para "consultas son los aliados de la OTAN y funcionarios europeos", adelantó su portavoz en Washington.

El secretario de Estado ya mantuvo este lunes una conversación telefónica con Stoltenberg y en la que se abordó "la necesidad de que Rusia cese de inmediato la agresiva acumulación de tropas a lo largo de la frontera con Ucrania y en Crimea".

El miércoles, Stoltenberg recibirá al secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, para abordar una extensa agenda que incluye la situación en Ucrania.

La visita de Kuleba a Bruselas coincide con un aumento de la preocupación de que el prolongado conflicto en el este de Ucrania pueda desembocar en combates generalizados, tras un fuerte incremento de la violencia en la línea del frente.

Ucrania ha acusado a Rusia de acumular miles de efectivos militares en su frontera oriental y en la península de Crimea.

Los informes sobre la acumulación de tropas rusa se multiplican mientras se suceden enfrentamientos con los separatistas respaldados por Rusia en el este del país.

El gobierno de Estados Unidos aseguró la semana pasada que el número de tropas rusas en la frontera con Ucrania es ahora mayor que en cualquier otro momento desde 2014, cuando estalló el conflicto después de que Moscú se apoderó de Crimea.

En una entrevista publicada el domingo, el propio Blinken advirtió sobre las "consecuencias" si Rusia actúa "agresivamente" con relación a Ucrania.

Por su parte, el gobierno de Rusia no ha negado los movimientos de tropas pero aseguró que no avanzaba hacia la guerra con Ucrania. También enfatizó que "no permanecerá indiferente" ante el destino de los hablantes rusófonos en la región devastada por el conflicto.

Ucrania ha instado a la OTAN a fortalecer su apoyo a la incorporación de ese país a la alianza militar, ya que busca disuadir a Rusia contra cualquier agresión.

del-csg-ahg/mb