Mineápolis, en toque de queda por la muerte de joven afroamericano a manos de la Policía

EFE/Craig Lassig

San Francisco (EE.UU.), 12 abr (EFE).- Las autoridades de Minesota (EE.UU.) declararon este lunes el estado de emergencia y un toque de queda a las 19.00 hora local (00.00 GMT del martes) en el área metropolitana de Mineápolis, tras la muerte de otro afroamericano a manos de la Policía, justo cuando se acerca el fin del juicio por el caso de George Floyd.

En una rueda de prensa conjunta, el gobernador del estado, Tim Walz, y los alcaldes de la conurbación formada por Mineápolis y Saint Paul (las dos mayores del estado) anunciaron las medidas, destinadas a evitar posibles altercados en las próximas horas, en las que se prevén protestas como las que ya se vivieron la noche del domingo.

El estado de emergencia, que da a los alcaldes autoridad para tomar medidas urgentes si es necesario, afecta a las ciudades de Minéapolis y Saint Paul, mientras que el toque de queda -de 19.00 hora local del lunes a las 06.00 del martes (11.00 hora GMT)- se extiende al conjunto de los condados de Hennepin, Ramsey y Anoka.

Durante un control de tráfico el domingo en la ciudad de Brooklyn Center, en las inmediaciones de Mineápolis, una agente blanca disparó de forma "accidental" al afroamericano Daunte Wright, de 20 años, explicó este lunes en una rueda de prensa el jefe de Policía de la localidad, Tim Ganno.

Según Ganno, la policía quería usar una pistola eléctrica conocida como "taser" para inmovilizar a Wright, pero se confundió y disparó con su arma de fuego una bala que acabó con la vida del hombre.

Sobre el motivo de la parada de tráfico, el jefe de Policía explicó que el vehículo fue interceptado porque no tenía algunos papeles en regla, tras lo que pidieron la identificación a Wright y entonces se dieron cuenta de que tenía una orden de arresto pendiente por no haber comparecido ante la Justicia por los delitos de posesión ilegal de un arma y resistencia a la autoridad.

Entonces, la agente intentó esposarlo, pero él se resistió, intentó entrar de nuevo en su vehículo y fue cuando la policía le disparó.

El automóvil salió propulsado hacia adelante y viajó varias manzanas antes de colisionar con otro automóvil. Dentro del vehículo, había una mujer -supuestamente la novia de Wright- que no resultó herida.

El incidente tuvo lugar cuando los nervios están a flor de piel en Mineápolis, que espera con ansiedad el resultado del juicio contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados del asesinato de George Floyd el año pasado, que desató una oleada de protestas raciales en todo el país.