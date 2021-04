México.- Monedero se ofrece a abrir su correo electrónico ante el juez después de que ordenara investigar sus emails con Neurona

15/03/2021 El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero saluda a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla tras declarar como imputado por la presunta financiación irregular del partido 'morado' en el caso 'Neurona', en Madrid, (España), a 15 de marzo de 2021. Monedero ha sido imputado después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que el ex dirigente 'morado' cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting --la matriz mexicana de Neurona Comunidad-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa". POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha ofrecido a acudir al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para abrir allí su correo electrónico de modo que el juez pueda comprobar que los 'emails' aportados para respaldar la factura de 26.000 euros que cobró a la matriz mexicana de Neurona Comunidad son reales, después de que el instructor Juan José Escalonilla haya ordenado nuevas diligencias para verificar la documentación entregada por el ex dirigente 'morado'.



Monedero está investigado en el llamado caso 'Neurona' por una factura que emitió el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia", y por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros procedente de la empresa mexicana Neurona Consulting.



Tanto el juez como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) creen que se trata de una factura falsa y que Monedero "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos" para la campaña electoral de 2019.



En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera falsa, atribuyendo los errores en la misma a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos 'emails' con Andrea Edlin López --socia mexicana de Neurona--, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado 'factura'. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.



Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Escalonilla ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que compruebe las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que ha pedido a Iberia que entregue los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le ha reclamado el contenido de los 'links' de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.



DE VUELTA AL JUZGADO



Monedero ha contestado con un recurso de reforma en el que ofrece a Escalonilla volver "personalmente" a Plaza de Castilla para abrir su correo electrónico delante del juez o del letrado de la administración de justicia con la finalidad de que puedan comprobar las fechas de esos 'emails'.



El objetivo de este ofrecimiento, de acuerdo con el recurso --al que ha tenido acceso Europa Press--, es "agilizar esa constatación, evitando una sobrecarga de trabajo a la 'fuerza actuante' (la UDEF), y una mejor garantía de fe pública judicial", así como "colaborar con la labor del instructor".



No obstante, la defensa ha propuesto otra alternativa a la UDEF y a la comparecencia de Monedero que pasaría por pedir a la propia Neurona "que reconozca si esos correos fueron enviados y recibidos en las fechas que constan" en las copias facilitadas por el profesor universitario.



El juez, de momento, ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que presenten sus respectivas alegaciones a este ofrecimiento de Monedero, tras lo cual decidirá si lo acepta o lo rechaza apostando por la vía de la UDEF.



Además, las mismas fuentes han indicado que el cofundador de Podemos ya ha entregado en sede judicial las grabaciones de las charlas en las que intervino durante su estancia en esos países, que constituirían el contenido de dichos 'links'.



NUEVO APLAZAMIENTO



Por otro lado, el juez ha acordado aplazar del 26 de abril al 7 de mayo las declaraciones de los doce testigos ofrecidos por Podemos con la intención de acreditar el trabajo que Neurona habría hecho para la campaña electoral de 2019, según consta en un auto del 9 de abril.



Atiende así una petición de Podemos para posponer nuevamente estas testificales por "motivos de agenda". Se trata del segundo aplazamiento de estas declaraciones, que en un primer momento estaban previstas para el 19 de abril.



Conforme al escrito en el que la formación política ofrecía al juez estos testigos, los mismos "integraban los equipos de trabajo de Podemos que, en coordinación con el equipo de Neurona, han cubierto todas las áreas de la campaña electoral, incluyendo a sus coordinadores".



El núcleo de esta causa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del partido, es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas', por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido.



A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso 'Neurona', tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.



Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.