Medias Rojas someten a Atléticos con tres jonrones del cubano-estadounidense J.D. Martínez

El toletero cubano-estadounidense J.D. Martínez salió de la lista de infectados de covid-19 y despachó tres jonrones en el partido que los Medias Rojas de Boston le ganaron a domicilio este domingo a los Orioles de Baltimore por 14x9.

Martínez, quien se convirtió en el segundo toletero en esta campaña en conectar 3 jonrones en un juego, se había ponchado en la primera entrada.

"Después de ese primer turno al bate, sentí que todo se aceleró", señaló Martínez. "Fui a la jaula y dije: 'Está bien, tenemos que marcar esto. Podemos ponerlo en marcha. Despierta', me dije. Después de eso, me sentí mucho más en control y me sentí realmente bien".

El bateador designado de los 'patirrojos', de 33 años, regresó a la alineación un día después de haber sido colocado en la lista de covid-19 debido a síntomas de resfriado, pero pasó las pruebas necesarias y regresó de nuevo a la alineación.

Martínez se fue 6-4 con cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas.

El cubano-estadounidense tuvo la oportunidad de despachar un cuarto bambinazo en la novena entrada, pero se ponchó. Martínez fue el último de 18 jugadores de Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego, y lo hizo en septiembre de 2017 cuando jugaba con los Diamondbacks de Arizona.

Esta fue la cuarta vez que Martínez conectó al menos tres jonrones en un juego. Un año después de batear solo .213 con siete vuelacercas en 54 partidos de la temporada acortada por la pandemia, está bateando ahora .472 (17 de 36) con cinco vuelabardas y 16 remolcadas en ocho juegos.

Martínez conectó cuadrangulares en la tercera, sexta y octava entradas. También despachó un sencillo remolcador.

El dominicano Rafael Devers conectó dos jonrones y Alex Verdugo agregó uno de tres carreras para los Medias Rojas, que completaron una barrida de tres juegos.

Devers ha conectado cuadrangular en tres juegos consecutivos por segunda vez en su carrera.

El triunfo fue para el abridor Nick Pivetta (2-0), quien permitió cuatro carreras y siete hits con siete ponches y tres bases por bolas en seis entradas completas.

El toletero quisqueyano Maikel Franco y Trey Mancini conectaron bambinazos de tres carreras cada uno para los Orioles.

- Odor, Urshela y Chapman lucen -

En St. Petersburg (Florida), el toletero venezolano Rougned Odor, el colombiano Gio Urshela y el taponero cubano Aroldis Chapman unieron fuerzas para guiar a los Yankees de Nueva York a vencer 8x4 a los Rays de Tampa Bay en diez entradas.

Odor fue la última incorporación a los Yankees luego de dejar a los Rangers de Texas y no le tomó mucho tiempo demostrar que quiere ayudar al equipo neoyorquino.

"Fue genial, se siente realmente bien", dijo el jugador de cuadro luego de su primer hit para que los Yankee rompieran un empate en la décima entrada.

El segunda base de 27 años estaba en la alineación por primera vez después de ser adquirido de Texas en un intercambio la semana pasada.

Los Yankees también contaron con una excelente labor ofensiva del tercera base colombiano Gio Urshela, quien conectó bambinazo y remolcó tres carreras.

Los Rays eliminaron a los Yankees el año pasado en los playoffs en camino a ganar el título de la Liga Americana.

Urshela conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, y sus cuatro imparables en el juego empatan la mayor cantidad en su carrera.

El cafetero despachó un sencillo con dos outs en el décimo ante el derrotado Collin McHugh (0-1).

El triunfo se lo anotó el taponero cubano Aroldis Chapman (1-0), quien cerró el noveno en blanco con tres abanicados.

El receptor Mike Zunino y el jardinero cubano Randy Arozarena conectaron jonrones de dos carreras cada uno por la novena tampeña.

- Resultados del domingo en las Grandes Ligas:

Medias Rojas a Orioles 14x9

Indios a Tigres 5x2

Yankees a Rays 8x4 en diez entradas

Reales a Medias Blancas 4x3 en diez entradas

Marineros a Mellizos 8x6

Padres a Rangers 2x0

Piratas a Cachorros 7x1

Cerveceros a Cardenales 9x3

Gigantes a Rockies 4x0

Dodgers a Nacionales 3x0

Diamondbacks a Rojos 7x0

- Pospuestos por lluvia:

Marlins vs Mets

Angelinos vs Azulejos

- En juego:

Filis vs Bravos

