Le preguntamos a Raquel Mosquera por su desgarrador comunicado defendiendo a Pedro Carrasco

MADRID, 12 (CHANCE)



Indignada y muy afectada por las insinuaciones que sobre Pedro Carrasco y su matrimonio se han hecho en los últimos días, Raquel Mosquera publicaba este domingo una desgarradora carta en su cuenta de Instagram defendiendo la memoria del exboxeador, desmintiendo una vez más las declaraciones de Rocío Carrasco asegurando que su padre les pidió perdón a ella y a Fidel Albiac en su último encuentro y negando los rumores sobre su relación por parte de varios colaboradores televisivos.



Confesando su serenidad en estos complicados momentos en los que Pedro se ha convertido en el protagonista de la actualidad, Raquel está dispuesta a todo para defender la memoria del que fue su marido después de las insinuaciones de Rocío acerca del motivo por el que, tras su última reunión, su padre iría haciendo eses con el coche, que han desatado numerosos comentarios acerca de los hábitos del boxeador y la peluquera en su relación.



Raquel ha sido acusada de manejar a su marido para su sobreexposición en los medios de comunicación en los últimos años de su vida, algo que la esteticista también niega tajantemnte, asegurando que el famoso era Pedro y ella no tenía ni idea de medios.



Preparada para iniciar una guerra contra quien sea necesario para defender la memoria de su marido y demostrar su verdad, hemos preguntado a Raquel por su desgarrador comunicado en redes sociales pero, después de responder punto por punto en su Instagram, la peluquera se ha quedado muda y asegura que no tiene nada más que decir al respecto.



Muy seria, y volcada en sus hijos y en su trabajo en su peluquería - algo que nunca ha dejado de hacer y que la madrileña ha defendido orgullosa ante los que le acusan de vivir de la muerte de Pedro y de hablar de su hija, Rocío Carrasco - Raquel da la callada por respuesta y no aclara cuál será su próximo paso ante todas las informaciones e insinuaciones que se han dado en los últimos días no sólo acerca de su marido sino también de la naturaleza de su matrimonio.