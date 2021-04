La CDU de Merkel elige a Laschet candidato para las elecciones de septiembre

La dirección de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel decidió este lunes respaldar a su presidente, Armin Laschet, (en la imagen) como candidato para las elecciones generales del 26 de septiembre. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 12 abr (EFE).- La dirección de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel decidió este lunes respaldar a su presidente, Armin Laschet, como candidato para las elecciones generales del 26 de septiembre.

La decisión, filtrada por varios participantes en el encuentro a medios alemanes, era un paso predecible pero no definitivo, porque la CDU concurre a los comicios conjuntamente con su socia bávara, la Unión Socialcristiana (CSU), con la que debe pactar el candidato común.

El presidente de la CSU y jefe de gobierno de Baviera, Markus Söder, también aspira a la candidatura conjunta, por lo que la decisión final, prevista para las próximas semanas, estará entre estos dos líderes y partidos.

Según la televisión "ntv", el jefe de gobierno de Hesse y miembro de la dirección de la CDU, Volker Bouffier, la cúpula, reunida esta mañana en Berlín, ha dado ya el paso de nominar como candidato a Laschet, aunque no se haya adoptado una resolución.

La edición digital de "Zeit" agrega que Laschet obtuvo una "amplia mayoría" entre los miembros de la dirección de su partido. El "Süddeutsche Zeitung" asegura que recibió un apoyo "sin excepciones".

Poco antes, el jefe de gobierno del Sarre, Tobias Hans, había anticipado que era "claro" que la CDU iba a apoyar a su presidente desde el pasado enero para la candidatura a las generales. El encuentro era para estudiar el cómo, no el quién, explicó.

"Vamos a analizar (en la reunión de la dirección) cómo abordamos la cuestión de la candidatura a la Cancillería y cómo aprovechamos las oportunidades para nuestro país en la década de los años 20. Se trata en primer lugar de nuestro país", aseguró Hans.

Este domingo tanto Laschet como Söder anunciaron su disposición a ser candidatos del bloque conservador conjunto para las elecciones de septiembre. Söder agregó que sólo daría el paso si contaba con el apoyo de la CDU.

La CDU es el partido de centro-derecha de ámbito nacional. La CSU es el partido mayoritario desde la II Guerra Mundial en la conservadora Baviera, el segundo Land más poblado.

La disputa encubierta entre los dos políticos conservadores por la candidatura de la CDU/CSU para las elecciones se ha ido elevando en las últimas semanas, conforme el bloque conservador cae en los sondeos por los reveses del gobierno en la gestión de la pandemia y la campaña de vacunación.

El jefe del grupo parlamentario conservador en el Bundestag (cámara baja), Ralph Brinkhaus, instó a tomar una decisión entre ambos esta misma semana.