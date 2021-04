Kiko Rivera, crítico con Isabel Pantoja después de su último desplante a Isa: "No hay que equivocarse tanto"

08/01/2019 Kiko Rivera no volverá a dar una entrevista hablando de su madre, Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Tras más de medio año sin dirigirse la palabra con su hijo Kiko Rivera, Isabel Pantoja podría haber decidido romper también su relación con Isa a tenor de lo que la joven ha confesado en los últimos días. Y es que lejos de apoyarse en su pequeña en uno de los momentos más complicados de su vida, la tonadillera no habla con su hija desde principios de marzo, cuando llamó para felicitar a su nieto Alberto por su 7 cumpleaños. Desde entonces, y a pesar de que se comprometió a recoger un día al niño para celebrar su cumpleaños, Chabelita no ha sabido nada de su madre aunque, lejos de parecer afectada, lo sobrelleva con dignidad y a la espera de que la artista vuelva a dar señales de vida.



Ahora hemos preguntado a Kiko qué le parece que su madre haya roto también su relación con Isa que, a pesar de su buena relación con su hermano, siempre ha defendido a Isabel Pantoja como madre, ha confesado su agradecimiento por todo lo que le ha dado y jamás se ha posicionado públicamente en la guerra familiar.



Muy discreto, y tras resoplar ante la pregunta de que su madre no le habla a Isa desde hace más de un mes, Kiko se muestra muy crítico con la tonadillera y confiesa que su actitud le parece un error. "No hay que equivocarse tanto", señala cuando le comentamos que Pantoja quedó en recoger a Albertito en el cole, no se presentó y desde entonces ha cortado toda relación con su hija.



Unas palabras que demuestran que Kiko apoya a su hermana y que dejan clara, una vez más, la distancia insalvable que existe entre la tonadillera y su hijo desde que el Dj encontró los objetos personales de Paquirri escondidos en Cantora. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!