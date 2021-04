Joaquín de Dinamarca, tras sufrir un coágulo cerebral: mi mujer me salvó la vida

El príncipe Joaquín de Dinamarca (d) y su esposa, la princesa Marie (i). EFE/Bodo Marks/Archivo

Copenhague, 12 abr (EFE).- El príncipe Joaquín de Dinamarca, hijo menor de la reina Margarita II, reveló este lunes que su mujer, la princesa Marie, le salvó la vida el verano pasado cuando sufrió un coágulo cerebral en una cena familiar en el sur de Francia, del que se ha recuperado sin consecuencias.

Joaquín, de 51 años, fue operado de urgencia en julio en el Hospital Universitario de Toulouse (Francia), donde permaneció ingresado once días para recuperarse del episodio cerebral.

Al despertarse en el hospital después de la cirugía, con su mujer al lado, el hermano menor del príncipe heredero Federico señaló que había sido un momento "muy especial" y que era consciente de que había estado "al límite".

"Lo primero que le dije fue: me has salvado la vida. Tuve muchísima suerte. Ella estuvo fantástica, se puso en modo soldado", confesó Joaquín a la revista "Hjernesagen", que publica la asociación danesa de afectados por trombosis cerebrales.

Según relató la pareja por primera vez desde el episodio, estaban cenando en casa de una prima del príncipe, con sus dos hijos pequeños (Enrique y Atenea), cuando Marie se dio cuenta de que su esposo podía estar sufriendo un derrame.

"Balbuceaba, y cuando una conoce a su marido y sabe cómo habla y se expresa, se da cuenta de que era algo anómalo. Supe enseguida que pasaba algo grave en su cerebro. Pude ver la parálisis facial. Fue horrible. Esas imágenes estarán para siempre en mi cabeza", aseguró Marie.

Marie, de origen francés, confesó que lo ocurrido estuvo "muy cerca de acabar en una tragedia que habría cambiado nuestra vida para siempre" y que estaban muy agradecidos por poder estar juntos.

Joaquín de Dinamarca se mudó hace dos años a Francia con la princesa Marie y sus dos hijos (tiene otros dos más de un anterior matrimonio) para ampliar sus estudios en una academia militar.

El hijo menor de la reina Margarita, sexto en la línea de sucesión al trono, ejerce desde hace unos meses como agregado militar en la Embajada de Dinamarca en París, puesto que está previsto que desempeñe durante al menos tres años.