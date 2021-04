12/04/2021 Fútbol/Selección.- (Previa) La selección femenina busca mantener sus sensaciones ante la aguerrida México. La selección española femenina de fútbol intentará continuar con sus buenas sensaciones en el amistoso que le mide este martes de nuevo en la localidad malagueña de Marbella (19.00 horas/Vamos) ante México, un equipo que propondrá un reto diferente al del pasado viernes ante los Países Bajos. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES MÁLAGA PRENSA RFEF



El combinado nacional dejó una gran imagen ante la actual subcampeona del mundo y campeona de Europa en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, mismo escenario en el que intentará mantener su buena racha ante el equipo centroamericano que ocupa actualmente el puesto 26 en el ranking FIFA.



España dejó claro ante las neerlandesas que sigue dando pasos adelante para poder optar a cotas más ambiciosas y a poco más de un año de la Eurocopa las expectativas van subiendo. La victoria por 1-0, con gol de Patri Guijarro, se quedó corta para lo que se pudo ver en el terreno de juego, donde las españolas apabullaron por momentos a su rival.



Jorge Vilda, además, aprovechó este primer amistoso para hacer pruebas en la configuración del equipo, que jugó con un 3-5-2 que mostró buen acoplamiento. Ante las mexicanas, un equipo de otro corte a los Países Bajos, el madrileño podría repetir o hacer unas rotaciones poco habituales, aunque en la previa no quiso dar pistas.



"Los amistosos son momentos para poder probar sistemas nuevos, pero en cuanto a la alineación, igual que mis jugadoras no lo saben, no puedo adelantar nada ni dar pistas al contrario. México nos exigirá lo mejor, vamos a jugar un partido contra una selección que seguro que nos lo va a poner complicado porque presiona y nos hará un partido muy incómodo", advirtió Vilda.



El técnico advirtió que el equipo centroamericano les va a "proponer aspectos distintos" a los que están "acostumbrados". "Es un equipo muy aguerrido, que no da ningún balón por perdido y que saca partido a las segundas jugadas", señaló.



En este sentido, reconoció la importancia de Kenti Robles, una jugadora a la que conocen "perfectamente". "Tiene unas características con las que se puede definir a las demás y una seña de identidad de México. Son rápidas, juegan bien en la transición, hacen un juego directo a la perfección y peligrosas al contragolpe. El fútbol femenino mexicano está emergiendo y seguro que están muy motivadas por jugar contra nosotras. Tendremos que analizarlas muy bien para intentar sobreponernos a su juego e intentar ganar el partido", remarcó.



Con todo, el seleccionador pidió un poco de calma pese a los buenos resultados y la imagen que va dejando el equipo, que además se ha blindado defensivamente y no sólo no concede, sino que tampoco encaja. "Ya antes de Países Bajos habíamos ganado a grandes selecciones", recordó el técnico.



"Hay que tener calma y dejar que esta selección se vaya preparando bien, que sigamos dando pasos adelante. No queremos ir llamando a la puerta sino derribando puertas, y tengo jugadoras pensando en seguir avanzando y queremos prepararnos de la mejor manera para la Euro. Tenemos retos muy ilusionantes por delante", admitió.



Vilda celebró tener a su disposición "24 futbolistas motivadas, ilusionadas y con ganas de trabajar". "El equipo sigue mejorando entrenamiento a entrenamiento. Uno de nuestros objetivos es que en estos diez días de concentración salgan mejores futbolistas y creo que se ha cumplido, pero queremos poner broche con un buen último entrenamiento y luego dar buen rendimiento en el partido y ganarlo", subrayó.



Por su parte, México está iniciando una nueva etapa bajo el mando de Mónica Vergara, la seleccionadora que estaba al frente del combinado Sub-17 que perdió contra España la final del Mundial de 2018. La técnico llegó a la Absoluta hace unos meses y de momento se mantiene invicta tras tres amistosos, dos ante Costa Rica (3-1 y 0-0) y el de hace unos días ante Eslovaquia (0-0).