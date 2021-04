Fútbol/Champions.- Sergio Conceiçao: "Tenemos que intentar controlar la ansiedad porque puede ser muy dañina"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, dejó claro este lunes que no les bastará el buen nivel que dieron ante el Chelsea la semana pasada y que no evitó que perdieran por 0-2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, un marcador que les obliga "a marcar pero también a no encajar", por lo que solicitó "intentar controlar la ansiedad".



"Tenemos que ser un equipo compacto y cohesionado. Tenemos que marcar goles, pero también evitar encajarlos. Estuvimos bien en el partido de ida, pero no muy bien y si lo hubiéramos estado, habríamos ganado. Intentaremos mejorar lo que fue una buena actuación del equipo", remarcó Conceiçao en rueda de prensa previa al duelo del Ramón Sánchez-Pizjuán.



Pese al adverso marcador, el equipo portugués tiene "confianza". "Sabemos que nos enfrentamos a una tarea difícil, pero estamos aquí para dar la respuesta que tenemos que dar. El sentimiento que se tiene al representar a este histórico club siempre está presente en el campo", comentó.



De todos modos, el técnico luso tiene claro que "en estos partidos, salir a por todas desde el principio puede ser perjudicial". "No por poner muchos delanteros atacas mejor o si pones muchos defensas defiendes mejor. Para reabrir la eliminatoria con un gol no se pueden hacer dos a la vez", avisó.



"Tenemos que intentar controlar la ansiedad, porque la ansiedad puede ser dañina porque empezaríamos a pensar más en el resultado final y menos en lo que tenemos que hacer para llegar a él. Tenemos que creer, ser resilientes y saber que todas las dificultades se pueden superar con una mentalidad muy fuerte", sentenció Conceiçao.