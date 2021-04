Fútbol/Champions.- Previa del Paris Saint-Germain - Bayern

El campeón llega a París contra las cuerdas



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Paris Saint-Germain parte con ventaja para resolver este martes (21.00 horas) su eliminatoria de cuartos de final frente al Bayern, ya que juega en el Parque de los Príncipes alentado por el triunfo de la ida (2-3) frente a un campeón que está contra las cuerdas y sueña con la remontada.



Bajo la intensa nevada que cayó la semana pasada en Múnich, el PSG dio un paso importante hacia semifinales y de pasó vengó su derrota en la última final de la Liga de Campeones, pero sabe que todavía le queda trabajo por delante ante un rival herido.



De hecho, es consciente de que su triunfo en el Allianz Arena, donde se volvió a lucir Kylian Mbappé con un contraataque, se produjo pese a la superioridad de su rival, que disparó 31 veces a la portería defendida por un imperial Keylor Navas, por las seis veces que fue inquietado Manuel Neuer.



En un duelo donde está obligado a marcar como mínimo dos goles si quiere aspirar a la clasificación, el Bayern volverá a sufrir la ausencia de Robert Lewandowski, que ha vuelto a entrenarse suavemente tras su esguince de rodilla, pero no a tiempo para disputar este encuentro decisivo.



Eric Maxim Choupo-Moting, autor de un gol en la ida, volverá a ocupar su rol como ariete en un equipo que también volverá a sufrir las bajas de Douglas Costa, Serge Gnabry, Niklas Süle y Corentin Tolisso. Hansi Flick, que realizó muchas rotaciones en el último empate ante el Union Berlin y tendrá a sus jugadores frescos para atacar la remontada, sí espera contar por contra con Leon Goretzka, Lucas Hernandez y Kingsley Coman.



Por su parte, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino confirmó en rueda de prensa que sigue con la seria duda del capitán Marquinhos, que marcó un gol en Múnich antes de abandonar el campo por una lesión muscular y que en cualquier caso no sería en el once inicial, y además tiene que esperar también por los italianos Marco Verratti y Alessandro Florenzi, ausencias en la ida por coronavirus. Mauro Icardi, Juan Bernat y Layvin Kurzawa son bajas seguras.



El técnico argentino ya ha dejado claro que no se fían del marcador por el potencial de su rival y que tampoco pueden especular por lo que saldrán a intentar sumar una victoria apoyados en Mbappé y Neymar, que ya hicieron bastante daño a una zaga poco sólida hace una semana en el Allianz Arena.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



PARIS SAINT-GERMAIN: Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Draxler, Neymar; y Mbappé.



BAYERN: Neuer; Pavard, Lucas, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; y Choupo-Moting.



--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).



--ESTADIO: Parque de los Príncipes.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.