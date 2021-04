Fútbol/Champions.- Previa del Chelsea - Oporto

Sevilla, escenario de trámite o remontada



El Chelsea se aferra al resultado de la ida ante el Oporto en busca de las semifinales de 'Champions'



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Chelsea tratará de finiquitar este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones 1) su pase a semifinales de la Liga de Campeones ante un Oporto que necesita neutralizar el 0-2 de la ida en el mismo escenario para soñar con alcanzar por tercera vez en la historia la penúltima ronda del máximo torneo continental.



Los goles del centrocampista Mason Mount, superada la media hora, y del defensa Benjamin Chilwell, ya en el 85, permitieron a los de Thomas Tuchel adelantarse en el primer combate de la guerra de 'semis', en el que el conjunto portugués dominó con claridad pero quedó al borde del 'KO'. Las bajas por sanción del iraní Mehdi Taremi y del talentoso Sérgio Oliveira pesaron demasiado a los 'dragões', que recuperarán a ambos para tratar de remontar la eliminatoria.



Ahora, el cuadro 'blue' quiere darle la puntilla en un duelo que repite escenario por las restricciones por el coronavirus y donde buscará ver puerta lo antes posible para apagar la serie, aplacar las ansias lusas de remontada y meterse en semifinales siete años después. Además, se encomienda a su fortaleza atrás ya que desde esa ha sido una seña e identidad desde la llegada de Tuchel y desde que empezaron las eliminatorias europeas, no ha encajado un solo gol -ni en los dos partidos ante el Atlético ni en la ida de cuartos-.



De cara a este duelo, en la clara victoria del pasado fin de semana ante el Crystal Palace (1-4), el alemán realizó rotaciones para refrescar un equipo, cuyo once se parecerá mucho al de hace una semana, con la duda de si entrará de inicio un '9' puro como el francés Olivier Giroud y si el central Andreas Christensen, con molestias en los isquiotibiales, estará listo.



EL OPORTO, EN BUSCA DE UNA REMONTADA HISTÓRICA



Enfrente, el Oporto tendrá que apostar el todo por el todo para tratar de revertir la eliminatoria ya con su once de gala. El equipo notó la ausencia en la ida de Sérgio Oliveira y Taremi, sus dos máximos artilleros -con 20 y 16 tantos, respectivamente- de este curso, y con ellos espera recuperar la necesaria eficacia goleadora, precisamente lo que le faltó para llevarse premio en una ida en la que pecó de falta de puntería.



Si los 'Dragones' dan la campanada en la capital hispalense, donde se proclamaron campeones de la Copa de la UEFA en 2003, los lusos alcanzarían sus terceras semifinales de la máxima competición continental. En las dos anteriores, acabaron levantando el trofeo: con Paulo Futre como máxima estrella en 1987 y en 2004, con José Mourinho en el banquillo.



Haya trámite o remontada, el superviviente se citará con el ganador del cruce entre Real Madrid y Liverpool y se llevará, además, el jugoso premio de evitar hasta la final a los grandes favoritos: Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Manchester City.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Giroud y Werner.



OPORTO: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi y Marega.



--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.