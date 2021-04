12/04/2021 Este es el vestido que Rocío Flores ha agotado en tan solo unas horas. MADRID, 12 (CHANCE) Volcada en defender a Olga Moreno en 'Supervivientes' y dispuesta a darlo todo para que la mujer de su padre, Antonio David Flores, no sea la primera expulsada del reality, Rocío Flores ha dado un paso al frente y, dejando a un lado la polémica docuserie de su madre, Rocío Carrasco, se ha convertido en el fichaje estrella no sólo de 'El programa de Ana Rosa' sino también del debate de 'Supervivientes' presentado por Jordi González. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 12 (CHANCE)



Volcada en defender a Olga Moreno en 'Supervivientes' y dispuesta a darlo todo para que la mujer de su padre, Antonio David Flores, no sea la primera expulsada del reality, Rocío Flores ha dado un paso al frente y, dejando a un lado la polémica docuserie de su madre, Rocío Carrasco, se ha convertido en el fichaje estrella no sólo de 'El programa de Ana Rosa' sino también del debate de 'Supervivientes' presentado por Jordi González.



Este domingo, y muy bien flanqueada por su tía e íntima amiga, Gloria Camila Ortega, Rocío volvía a sentarse en un plató demostrando sus 'tablas' en los momentos más complicados de su vida. Todo para defender a Olga, pero eso sí, sin nombrar ni permitir que se insinúe siquiera - tal y como señaló otro de los colaboradores del programa, José Antonio Avilés - el desgarrador testimonio de su madre en su serie documental. Un tema demasiado doloroso como para hablar de ello, por lo menos públicamente.



Más guapa que nunca, Rocío ha enamorado con el look que ha elegido para su debut en los debates de 'Supervivientes'. Con un tono de rubio muchísimo más claro que el que suele lucir - un gran acierto, puesto que le da mucha luz al rostro y destaca el verde de sus ojos - la hija de Antonio David ha 'explotado' su imagen más sexy con un favorecedor vestido con el que ha presumido de los más de 20 kilos que ha perdido en el último año.



Un minivestido negro con un romántico estampado de flores en tonos rojos y rosas, con manga ligeramente abullonada, escote cruzado y un favorecedor drapeado en la cintura para marcar silueta. Una prenda con la que Rocío dejó boquiabierto a más de uno y que ha conseguido agotar en tan sólo unas horas.



De la firma 'Sesamo by Marta', de la que Ro ha fichado como imagen - luciendo looks de la marca en sus últimas apariciones - se trata del vestido 'Sara' y tiene un precio de 31.50 euros; pero si anoche el modelo todavía estaba disponible en su tienda online, esta mañana se ha dejado sentir el 'efecto Rocío' y, desgraciadamnte, la favorecedora prenda, con un precio de lo más asequible, está agotada en todas las tallas.



Una prueba más de que la nieta de Rocío Jurado viene pisando fuerte y, además de su faceta de influencer, no sólo ha comenzado a destacar como colaboradora televisiva sino también como modelo, consiguiendo agotar las prendas que ha lucido en los últimos días.