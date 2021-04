España.- Un testigo reconoce que gestionó la donación de 10 millones de pesetas al PP pero sin carácter finalista

08/03/2021 Luis Bárcenas declara en el juicio de la caja 'b' del PP en la Audiencia Nacional POLITICA EUROPA ESPAÑA JUSTICIA AUDIENCIA NACIONAL



El empresario Santiago Lago Bornstein ha admitido este lunes en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' que gestionó la donación de 10 millones de pesetas por parte de una empresa a la formación política, tal y como aparece contabilizado en los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Durante su declaración ha precisado que el extesorero del partido Álvaro Lapuerta insistió en que la aportación no tendría carácter finalista.



Lago Bornstein ha comparecido en la vista oral como testigo y a preguntas de la defensa del también extesorero 'popular' Luis Bárcenas ha explicado que una empresa francesa que comenzaba a tener "presencia en España" le pidió que intermediara para poder hacer una aportación al PP.



"Recuerdo que era un cliente efímero (...) y que le habían dicho que había la posibilidad de hacer donaciones, que en ese momento tenía el tope legal de 10 millones de pesetas", ha narrado. Lago Bornstein ha continuado su relato indicado que tras conocer esta petición llamó a Luis Bárcenas, con quien ha reconocido tener una amistad desde los "años 80", para saber cómo podía hacer dicha donación.



Según ha dicho, Bárcenas, que en ese momento ocupaba el cargo de gerente del PP, le comentó que el procedimiento habilitado para ello era entregar el dinero en el despacho del fallecido Álvaro Lapuerta. Aunque en un primer momento puso objeciones, porque no quería que le "complicaran la vida", Lago Bornstein acudió a dicha estancia de la sede del PP con el gerente de la empresa donante, quien dejó "encima de la mesa" dicha cantidad.



En este sentido, ha apuntado que Lapuerta insistió en hacer saber que la entrega de dinero no tendría "carácter finalista" y que la empresa nunca fue beneficiara de una adjudicación pública.



Aunque el testigo no ha recordado la fecha exacta ni sabe qué hicieron después los encargados de la Tesorería del partido con el dinero o si lo contabilizaron en algún documento, sí ha dejado entrever la coincidencia entre su intermediación para esta donación con la contabilidad manuscrita de Bárcenas en la que aparece un apunte con fecha del 24 de enero de 1997 bajo el nombre de "Sant.L" y la entrega de 10 millones de pesetas.



