España.- Sánchez defiende la compra de vacunas centralizada en la UE: "¿A dónde va un lander o una autonomía solos?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este lunes su apuesta por la "acción coordinada" de la Unión Europea para conseguir vacunas contra el Covid-19 de forma centralizada, y ha criticado que las comunidades autónomas en España, o los lander en Alemania, se planteen acudir por su cuenta al mercado.



"¿A dónde va un lander o una autonomía solos, compitiendo con países de miles de millones de personas, a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos", ha defendido el presidente, en relación al debate que cada vez toma más fuerza sobre la conveniencia o no de que los países o las regiones acudan al mercado de vacunas por su cuenta, como ha defendido recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



Así lo ha asegurado durante la inauguración del simposio económico 'Wake Up, Spain!', organizado por el diario 'El Español', en la Casa de América, en el que ha presentado las líneas generales del plan de recuperación que el Gobierno aprobará y remitirá próximamente a Bruselas para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.



GARANTIZA QUE SE VA A CUMPLIR EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN



Asimismo, Sánchez ha garantizado que se va a cumplir el calendario que ha diseñado el Ejecutivo para tener a finales de agosto al 70% de la población española vacunada. "El Gobierno está centrado al 101% en la vacunación y en la recuperación", ha afirmado.



Frente a las dudas sobre el ritmo de vacunación --relacionadas también con la vacuna AstraZeneca y la alteración del plan de vacunación al haberse elevado la edad de los destinatarios de esta--, el presidente ha defendido que se van a cumplir uno por uno los hitos a los que se ha comprometido", empezando por el de tener esta semana más vacunados que contagios notificados.



"La vacunación se está acelerando, marcando récord tras récord", ha asegurado. "Cada mes vamos a mejorar al anterior", ha enfatizado, tras remarcar, además, que la recuperación económica va totalmente ligada a la vacunación. "La recuperación se producirá al ritmo de la vacunación. Cuanto más rápido vacunemos, más nos vamos a recuperar, y ya lo estamos logrando", ha reivindicado.



Eso sí, ha querido dejar claro que ha sido la "acción coordinada de la Unión Europea", tanto en lo que tiene que ver con la vacunación como con la recuperación económica, lo que ha permitido que ahora Europa afronte "el principio del fin de la pandemia".



"Europa va a salir mucho más fuerte de esta crisis, y por ello España va a salir mucho más fuerte de esta crisis. El plan de recuperación va a ser un éxito", ha defendido.



REIVINDICA EL ESTADO DE ALARMA



En esta línea, Sánchez ha avisado de que esa "unidad" es clave, no sólo en Europa a la hora de organización la vacunación o la recuperación económica, con los fondos europeos, sino también en España, con la cogobernzada y el estado de alarma que ha impulsado el Gobierno para gestionar las restricciones contra la pandemia.



En este punto, ha querido defender el "instrumento constitucional" del estado de alarma que, a su juicio, "ha servido para frenar la curva de contagios"; un instrumento que, no obstante, no tiene previsto prorrogar más allá del 9 de mayo, según él mismo anunció el pasado martes.



A este respecto, ha reconocido que "el endurecimiento de las restricciones sanitarias durante la tercera ola, que empezó a principios de este año, ha tenido un impacto en los índices económicos del primer trimestre" que se ha traducido en la rebaja de la previsión de crecimiento.



Eso sí, a continuación ha señalado que aunque "las graves amenazas persisten", hay algunos "elementos positivos" que se pueden subrayar, gracias a la reactivación económica propiciada por el levantamiento de las restricciones a la movilidad que se han ido produciendo en las últimas semanas, como el aumento de afiliados a la seguridad social y el descenso del paro por debajo de los 4 millones.