España.- Iglesias carga contra el "poder casi dictatorial de las estructuras de los medios"

11/04/2021 El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, tras mantener una reunión con la FRAVM ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA UNIDAS PODEMOS



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha vuelto a cargar este lunes contra el "poder casi dictatorial de las estructuras de los medios de comunicación" y de los "niveles de manipulación y falta de neutralidad" que a su juicio demuestran.



En una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, preguntado por el vídeo electoral de Unidas Podemos donde critican las opiniones de algunos reconocidos periodistas, Iglesias ha respondido aseverando que algunos profesionales les han echado de tertulias por no seguir la línea de los medios en los que participaban, citando el caso de Nacho Escolar o Antonio Maestre.



El líder de Podemos también ha aseverado que los poderes mediáticos "blanquean a la ultraderecha" y ha anunciado que se querellarán contra Eduardo Inda por "acusarles de delitos gravísimos ante el silencio de la presentadora". "En este país hay mucha gente que empieza a darse cuenta de la falta de neutralidad que hay en los medios, que están persiguiendo la acción de periodistas críticos y que solo pueden hablar los que están a favor de la derecha y ultraderecha", asegura.



Iglesias considera que los medios tienen que hacer "autocrítica" y ha puesto el ejemplo del comunicado de la sección sindical de CC.OO. sobre la supuesta "manipulación escandalosa" en TVE. "Hay escasez de pluralidad informativa. Hay un duopolio mediático con líneas conservadoras y muchas de extrema derecha que no se parecen a lo que votan los ciudadanos", ha añadido.



El exvicepresidente del Gobierno ha dicho además que algunos tertulianos "se tienen que callar" cuando van a las tertulias para no perder los "200 euros" que les van a pagar, pero que a él "no le van a callar". "Nos van a poner a cagar de un burro. Pero hay un periodista de 'OKDiario' al que piden un año de cárcel por acosar a mis hijos y ningún medio dice nada", ha manifestado.



Asimismo, el cabeza de lista de Unidas Podemos ha comentado que hay mucha gente que piensa que tienen mucho poder político los responsables de las grandes tertulias y que "nadie se tiene que ofender en decir que lo que allí se dice es mentira abiertamente, que se están diciendo cosas falsas".



"A nosotros se nos ha acusado de delitos gravísimos y solo faltaría que no lo pusiéramos decir. Villarejo es un suministrador de informaciones falsas, que se han dedicado a construir barbaridades a nuestra democracia. Estamos diciendo la verdad porque en este país la corrupción que ha habido y la desigualdad es inseparable del control de los poderes mediáticos", ha apostillado.