El Banco de México advierte sobre nuevos retos para la recuperación económica

Fotografía de archivo fechada el 21 de agosto de 2019, que muestra al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, durante su participación en un Foro Empresarial en Ciudad de México. EFE/José Méndez /Archivo

Ciudad de México, 12 abr (EFE).- El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, advirtió este lunes sobre nuevos retos para la recuperación económica pese a las recientes mejoras de los pronósticos de crecimiento del PIB mexicano para 2021.

“Ahora enfrentamos un nuevo reto, el nuevo reto es (que) la actividad económica y recuperación va a ser heterogénea, impulsada por dos motores, el motor de la vacunación y el avance en esos programas, y el motor de los soportes de gasto”, declaró.

En la primera "Reunión Iberoamericana de bancos centrales" organizada por el Banco de España y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Díaz de León expuso que "el choque económico ha sido muy significativo" para la economía mexicana "en particular".

Con casi 2,28 millones de casos y casi 210.000 muertes por covid-19, la tercera cifra más alta del mundo, México tuvo una contracción histórica de 8,2 % del PIB en 2020.

“Si se prolonga esta afectación en algunos sectores y no se puede regresar a una dinámica donde se pueda normalizar los flujos, al menos en cierta medida, puede que tengamos todavía problemas en las instituciones financieras por un tiempo”, consideró.

Pese a estas cifras, en las últimas semanas organismos mexicanos e internacionales han revisado al alza sus pronósticos para México, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ahora estima un crecimiento del 5 % del PIB mexicano para 2021 frente a una expectativa previa de 4,3 %.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) del Gobierno mexicano pronosticó el 31 de marzo un crecimiento puntual de 5,3 % para este año, frente a una estimación previa de 4,6 %.

Y la encuesta de Banxico a especialistas actualizó la semana pasada su pronóstico a 4,53 % desde una proyección previa de 3,89 %.

Pero el gobernador del banco central advirtió de las consecuencias de una nueva ola de covid-19.

“Claramente partimos de un punto de vista de mucha mayor fortaleza en cuanto al sector, que no lo debemos sobreestimar o confiarnos porque claramente esto es un entorno dinámico y todavía no hemos salido de esta situación y de estos retos”, apuntó.

El funcionario del organismo autónomo enfatizó la importancia de cumplir con el plan de vacunación.

Aunque México fue uno de los primeros países en comenzar la vacunación el 24 de diciembre, hasta ahora ha aplicado cerca de 11,4 millones de dosis, con solo cerca de 2 millones de personas que han recibido el esquema completo en un país con 126 millones de habitantes.

Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México y ahora gerente general del Banco de Pagos Internacionales, señaló que la desigualdad de acceso a las vacunas acentuará la brecha económica entre países.

El mexicano citó que los pronósticos del PIB del FMI hacia 2024 muestra que las naciones ricas solo quedarán 1 % por debajo de lo estimado previo a la pandemia, mientras que las economías emergentes quedarán por debajo del 4 % y Latinoamérica estará 6 % abajo.

“La disponibilidad de vacunas ha sido también muy diferenciada, eso ha hecho, según el Fondo Monetario, que haya perspectivas muy diferentes de crecimientos hacia adelante”, observó.