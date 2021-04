EEUU niega estar involucrado en incidente en instalación nuclear de Irán

El gobierno de Estados Unidos dijo el lunes que no tuvo nada que ver con lo que Irán calificó de sabotaje a su planta de enriquecimiento de uranio ubicada en Natanz (centro).

"Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera", dijo a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"No tenemos nada que agregar a las especulaciones sobre las causas o los impactos" del incidente, indicó.

Teherán acusó el lunes a Israel de sabotear la instalación nuclear y prometió venganza e intensificar las actividades atómicas, en momentos en que se realizan esfuerzos diplomáticos para encarrilar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que Estados Unidos abandonó durante la gestión de Donald Trump (2017-2021).

Psaki señaló que las negociaciones indirectas iniciadas en Viena para relanzar el acuerdo no deberían verse afectadas.

"Nos enfocamos, por supuesto, en el canal diplomático. No hemos recibido ninguna información que indique que la participación en las conversaciones a realizarse el miércoles haya cambiado", dijo.

La Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI) pareció minimizar el incidente al declarar que "el centro de distribución de electricidad" de la planta de Natanz se vio afectado por una "pequeña explosión".

Pero la cancillería iraní dijo que era "demasiado pronto" para evaluar los daños de lo que calificó como un acto "terrorista" perpetrado por Israel, que habría dañado varias centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio.

Irán informó inicialmente que un apagón había afectado la instalación Natanz, un día después de anunciar la puesta en marcha de centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio, prohibidas bajo el maltrecho acuerdo nuclear iraní de 2015.

Israel no reivindicó la responsabilidad del incidente, pero informes de prensa lo atribuyeron a una "operación cibernética" de los servicios de seguridad israelíes.

El diario The New York Times cita a responsables de los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses no identificados que afirman que "Israel jugó un papel" en lo acontecido en Natanz, donde, según esas fuentes, "una fuerte explosión" habría "destruido totalmente [...] el sistema eléctrico interno que alimenta las centrifugadoras".

