Dividido recuento parcial de votos para presidencia de Perú

Voters wearing protective masks wait in line to cast ballots at a polling station during the first round presidential elections in Lima, Peru, on Sunday, April 11, 2021. Peruvians are voting for president and congress in a crowded election that will determine whether the nation can restore order after recent political chaos.

(Bloomberg) -- Perú se dirige a una segunda ronda presidencial en junio, luego de que los primeros resultados mostraran a una nación fragmentada y políticamente dividida, sin ningún candidato que se acerque al umbral necesario para una victoria definitiva.

Cuando las mesas de votación cerraron el domingo, Pedro Castillo, un organizador comunitario y líder sindical que aparecía sexto en las encuestas hace solo una semana, lideraba la carrera con 18,1% de los votos, según un recuento rápido realizado por la firma de encuestas Ipsos.

Le seguía Keiko Fujimori, exlegisladora, con 14,4%, y el empresario conservador Rafael López Aliaga, con 12,4%. El economista Hernando de Soto ocupaba el cuarto lugar con 10,8% de los votos, según el recuento rápido no oficial.

Las posiciones finales podrían cambiar en las próximas horas a medida que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país, comience a actualizar los recuentos oficiales. Con menos de 12% de los votos escrutados, Castillo tenía 15,8% de las preferencias, seguido por De Soto, con 14,5%, y López Aliaga, con 13,1%, señaló la ONPE en su primer comunicado de datos a la medianoche en Lima. Los primeros resultados tienden a sobrerrepresentar a los votantes urbanos.

Los dos principales candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta en junio y el ganador asumirá el cargo el 28 de julio.

