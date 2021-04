Cultura.- 'Nomadland' triunfa en los BAFTA 2021 con cuatro premios

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



'Nomadland', la road movie protagonizada por Frances McDormand que relata la historia de una mujer que vive en su camioneta mientras se embarca en un viaje por el Oeste de Estados Unidos, fue la gran tirunfadora de los BAFTA 2021, los premios que cada año concedede la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA).



En la 74.ª edición de los premios del cine británico, una ceremonia que arrancó con un homenaje al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, que falleció el viernes pasado a los 99 años de edad y fue el primer presidente de BAFTA, 'Nomadland' se alzó con cuatro galardones: mejor película, mejor actriz protagonista para Frances McDormand, Mejor fotografía para Joshua James Richards y mejor dirección para Chloé Zhao, que sigue posicioinada como favorita en la carrera para los Oscar e hizo historia al convertirse en la segunda mujer en conseguir este galardón.



"Nos gustaría dedicar este premio a la comunidad nómada que tan generosamente nos recibió en sus vidas. Compartieron con nosotros sus sueños, sus luchas y su profundo sentido de dignidad. Gracias por mostrarnos que el envejecimiento es una parte hermosa de la vida, un viaje que todos deberíamos apreciar y celebrar", señaló Zhao, nacida en China, que se convirtió en la segunda mujer en ganar el premio a la mejor directora y la primera mujer de color. La primera mujer ganadora fue Kathryn Bigelow, quien tomó el gong en 2010 por 'En tierra hostil'.



"La forma en que tratamos a nuestros mayores dice mucho sobre quiénes somos como sociedad y debemos hacerlo mejor", sentenció la directora que agradeció su premio BAFTA vía telemática. La ceremonia, que se retrasó dos meses por la pandemia, fue en gran parte virtual este año, y solo los anfitriones y presentadores se asistieron al Royal Albert Hall.



McDormand ganó la categoría de mejor actriz pero no apareció vía Zoom para aceptar el premio y fue el presentador Richard E Grant leyó un discurso en su nombre. "Gracias queridos británicos, acepto humildemente este honor en nombre de la tribu Nomadland, una compañía a la que saludamos, por mucho tiempo que pasemos", señaló la actriz.



El drama 'Una joven prometedora', dirigida por Emerald Fennell, la actriz que da vida a Camila Parker en 'The Crown' y que debuta en la dirección de un largometraje con este filme, fue elegido como película británica. Además, Fennell, Fennell también ganó el premio al mejor guión original.



Sir Anthony Hopkins ganó el premio al mejor actor por su interpretación de un hombre anciano con problemas de demencia en 'El padre', que también se alzó con el premio al mejor guión adaptado. Youn Yuh-jung (Minari, historia de mi familia') y Daniel Kaluuya ('Judas y el mesías negro') se alzaron con los premios a mejor actriz y actor de reparto, respectivamente.



"Cada premio es iportante, pero especialmente este. Los británicos son conocidos como gente muy 'esnob' y me aprueban como un buen actor, así que soy muy privilegiada y feliz", afirmó actriz coreana.



LA SENTIDA DEDICATORIA DE VINTERBERG



'Otra ronda' fue elegida como mejor película en habla no inglesa y su director, Thomas Vinterberg rindió homenaje a su difunta hija, que falleció en un accidente de tráfico al comienzo del rodaje, al agradecer el premio. "Tenía una pequeña sospecha de que a los británicos les gustaría una película sobre la bebida", señaló el director que después subrayó que "lo más importante es que quiero agradecer a mi hija Ida, que ya no está aquí".



"Ella estaba más entusiasmada con este proyecto que cualquier otra persona y le hizo extrañar su ciudad natal, Copenhague, y ahora la echamos de menos. Hicimos esta película para ella, así que el honor otorgado por los votantes del BAFTA significa más para nosotros de lo que podrían imaginar", concluyó Vinterberg.



Otros premiados fueron 'Sound of Metal', el filme sobre un batería de un grupo de heavy que pierde la audición y que se hizo con los premios al mejor sonido y al mejor montaje, 'Soul', la cinta de Pixar que ganó el BAFTA a mejor filme de animación y mejor banda sonora y 'La madre del Blues', que se alzó con los premios a mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.