Cultura.- Muere el actor de Los Soprano Joseph Siravo, a los 64 años

El actor Joseph Siravo, conocido por haber sido Johnny, el padre de Tony Soprano en 'Los Soprano', y por interpretar a Fred Goldman en 'American Crime Story: The People v. O.J. Simpson', ha muerto a los 64 años tras una larga lucha contra el cáncer, según ha confirmado su familia.



Ha sido su hija, Allegra Okarmus, quien confirmó la noticia en su cuenta privada de Instagram. "Estaba a su lado cuando mi querido padre falleció esta mañana [el 11 de abril]. Ha muerto en paz, en su amada Treehouse. Ambos somos muy afortunados de habernos tenido el uno al otro. Estoy inmensamente agradecida de haber estado a su lado y sé que no ha ido muy lejos", escribió.



Su papel en 'Los Soprano', la aclamada serie de HBO, ha sido uno de los que más popularidad le dio. Su personaje aparecía en los flashbacks de la ficción, ambientados en los años 60, mostrando la difícil relación de Tony Soprano con su progenitor. También fue muy conocido en la escena teatral estadounidense, al haber participado en 2.000 funciones del musical 'Jersey Boys'.



Su debut frente a las cámaras fue en la película 'Atrapado por su pasado', en 1993, con el papel de Vinnie Taglialucci, el cual buscaba venganza por la muerte de su padre y hermano.



Apareció en varias series de manera episódica, destacando en 'Ley y orden', 'Sexy Money', 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales' y 'Made in Jersey'. En cine, destacó en 'Sucedió en Manhattan', 'The Wannabe' y 'Huérfanos de Brooklyn'. Su último trabajo fue en la ficción 'For Life: Cadena perpetua'.