Cruz Azul recibe al Arcahie de Haití confiado en ahogarlo en el Azteca

Elías Hernández de los Azules (i) disputa el balón con el haitiano Louis-Jean Wendy (d), durante un partido de la Liga de campeones de la Concacaf, entre los equipos Cruz Azul (México) y Arcahaie (Haití), en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría/Archivo

México, 12 abr (EFE).- El Cruz Azul, líder del Clausura del fútbol mexicano, recibirá este martes al Arcahaie de Haití confiado en ahogarlo en la altitud del estadio Azteca para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de campeones de Concacaf.

Dirigidos por el peruano Juan Reynoso, los celestes igualaron el pasado sábado el récord de liga de 12 triunfos seguidos, con lo que confirmaron pasar por uno de los mejores momentos de su historia, que tratarán de confirmar en el torneo regional.

En el duelo de ida de octavos de final, el martes pasado Cruz Azul no pudo descifrar el enigma de los caribeños que se plantaron bien y aguantaron los embates de los mexicanos, que alinearon con un cuadro suplente, carente de buen tino delante del arco.

Reynoso saldrá a imponer condiciones a 2.240 metros sobre el mar contra un rival con pocas herramientas, aunque con una gran actitud y disciplina en el campo.

El próximo sábado el Cruz Azul enfrentará al América del entrenador argentino Santiago Solari, en el duelo más esperado del Clausura, en el que buscará convertirse en el primer equipo con 13 triunfos consecutivos en la liga, ante su más enconado rival.

Aunque ganarle al Arcahie será prioritario, Reynoso debe hacerlo sin desgaste para sus principales figuras, que deberán estar listas para el reto ante América.

Arcahie, comandado por Michel Gabriel, no tiene nada que perder porque el favorito es su rival y repetirá la fórmula de dar prioridad a la defensa y apostar a la velocidad y a jugadas a balón parado para sorprender a los celestes.

El equipo anunció que no viajaría a México por falta de dinero, pero recibirá ayuda de la Concacaf y tratará de agradecer eso con una buena actuación.

Haber empatado en la ida en un duelo en Santo Domingo en el que ni siquiera sacaron provecho de jugar en su país, levantó la autoestima de los haitianos, convencidos de que si son subestimados, aumentarán sus oportunidades de dar una sorpresa.

Alineaciones probables:

Cruz Azul: Sebastián Jurado; Adrián Aldrete, Alexis Peña, Josué Reyes, Jaiber Jiménez; Elías Hernández, Yoshimar Yotún, Alexis Gutiérrez, Misael Domínguez; Walter Montoya, Santiago Giménez.

Entrenador: Juan Reynoso.

Arcahie: Goly Elien, Gerson Gabriel, Johnciny Desronvil, Sylvenson Colin, Rickard Calixte; Ose Charles, Olnick Alesy, Wendy Louis-Jean, Kenley Hazard; Mylove Dorvilien, Richardson Thomas.

Entrenador: Michel Gabriel.

Árbitro: Por designar Estadio; Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Hora 21:00 (02:00 GMT).