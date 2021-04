Coronavirus.- Tailandia registra una cifra récord de 985 casos de coronavirus en la última jornada

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Tailandia ha informado este lunes de que el país ha constatado una cifra récord de 985 casos en el último día, un fuerte incremento que se produce poco después de la festividad por el Año Nuevo tailandés.



El Ministerio de Sanidad señaló el domingo que se habían constatado 967 contagios diarios, por lo que ha alertado de posibles brotes vinculados a los clubes nocturnos de Bangkok, la capital del país.



Varios altos cargos del país han sido las primeras figuras públicas en infectarse en el marco de la tercera ola que atraviesa el país, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'.



Muchos de estos contagios presentan la variante británica del coronavirus, que según los expertos es más contagiosa y provoca menos síntomas. "Si no trabajamos juntos entonces el número de nuevos casos de COVID-19 alcanzará el millar", ha manifestado el director general del Departamento de Control de Enfermedades, Opas Karnkawinpong.



El Gobierno ha pedido el cierre de los pubs y restaurantes vinculados a brotes, pero los desplazamientos siguen estando permitidos. En total, el país ha constatado 33.610 contagios y 97 muertos desde el inicio de la pandemia.



Las autoridades han admitido que aún no cuentan con suficientes dosis de la vacuna, por lo que han instado al sector privado a adquirir unos 10 millones de viales.