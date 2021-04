Coronavirus.- Reino Unido avanza en su desescalada con la reapertura de tiendas no esenciales, pubs y peluquerías

Johnson pide a la ciudadanía "comportarse con responsabilidad"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha reabierto este lunes tiendas no esenciales, pubs, peluquerías, salones de belleza, gimnasios y zoológicos de Inglaterra, en el marco de una relajación de las restricciones impuestas por la COVID-19 ante una notable mejora de la situación epidemiológica en el país.



Algunos pubs y salones de belleza, que se vieron obligados a cerrar a principios de enero, ya abrieron sus puertas a medianoche y en varias zonas del país se registraron largas colas a la entrada de tiendas no esenciales, como tiendas de ropa, según ha informado la BBC. En referencia a los restaurantes y los pubs, la reapertura implica la posibilidad de servir a sus clientes únicamente en el exterior.



Además, los estudiantes han regresado a las aulas en Escocia y Gales y la orden de permanecer en el domicilio para salir únicamente por razones esenciales ha llegado a su fin en Irlanda del Norte. Entre otras relajaciones, desde este lunes también se permiten los viajes no esenciales entre Inglaterra y Gales y la visita de dos personas por residente en residencias de ancianos.



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido a la ciudadanía "comportarse con responsabilidad" y continuar con las medidas de protección para "suprimir" la COVID-19. El 'premier' había previsto tomar una pinta de cerveza públicamente para celebrar la relajación de las restricciones, pero lo ha pospuesto por la muerte del marido de la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, el pasado viernes.



Más de 32 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Reino Unido, que hasta el momento ha confirmado más de 4,3 millones de personas contagiadas, incluidas más de 127.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.