Coronavirus.- Moon alerta de una posible nueva ola "explosiva" de contagios a causa del coronavirus en Corea del Sur

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha alertado este lunes de la llegada de un posible nueva ola "explosiva" de casos de coronavirus si el país no logra frenar la fase actual de crecimiento de los contagios.



"Nos encontramos ante una situación muy peligrosa que puede llevar a una explosión de la pandemia si bajamos la guardia", ha manifestado durante un encuentro de emergencia para evaluar la gestión de la pandemia en el país.



Al encuentro han asistido varios altos cargos del Gobierno, incluidos el ministro de Sanidad, Kwon Deok Cheol, y Jung Eun Kyeong, que se encuentra el frente de la Agencia para el Control y Prevención de Desastres (KDCA).



Para Moon lo más importante en este momento es "localizar contagios" que se encuentren "escondidos", lo que aparentemente pasa "en todas partes", según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Así, ha reafirmado la política de cero tolerancia con la violación de las restricciones puestas para frenar el virus.



Para frenar los contagios, ha dicho, el Gobierno no tendrá "más opción que elevar el nivel de alerta a pesar de los posibles efectos económicos adversos que puede tener esta medida".