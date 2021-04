Coronavirus.- Bolivia denuncia presiones de "oligarcas" para vacunarse contra la COVID-19 fuera de turno

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Bolivia, Jeyson Auza, ha denunciado que "oligarcas" presionan a los trabajadores sanitarios de la nación andina para recibir la vacuna contra la COVID-19 fuera de turno, al margen del plan establecido por el Gobierno.



"Nosotros les decimos a aquellas personas, a aquellos oligarcas que valiéndose de su poderío económico, político o de los que corresponda están accediendo a la vacuna obligando a nuestros trabajadores, amenazando a nuestros profesionales de la salud para recibir esta vacuna cuando no les corresponde", ha dicho Auza, que ha anunciado "investigaciones" en este sentido, pero no ha especificado dónde tienen lugar estas presiones.



De forma paralela, ha defendido que esta era la línea de un mensaje pronunciado en Tarija por el presidente boliviano, Luis Arce, en el que sostuvo que las vacunas contra la COVID-19 son para "el pueblo, los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña".



Las palabras de Arce han provocado numerosas críticas por considerarse discriminatorias. Según la información recogida por 'La Razón', Auza ha sostenido que el plan de inmunización se orienta hacia toda la población vacunable en función del calendario por edades prioritarias establecido. "Incluso el presidente Luis Arce no ha recibido la vacuna porque ha dicho que lo va a hacer cuando corresponda a su edad", ha señalado.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias bolivianas han administrado más de 289.000 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que más 141.000 personas han sido inoculadas también con la segunda. En Bolivia más de 282.000 personas se han contagiado de la enfermedad y más de 12.400 han muerto desde que comenzó la pandemia.